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8 білкових продуктів, які допоможуть скинути вагу

19:15, сьогодні 1296 Читать новость на русском
Домашній сир
Домашній сир / Smak.ua

Якщо ви намагаєтесь схуднути, то напевно не потрібно вам нагадувати, що білок допоможе швидше прийти до цієї мети.

Саме завдяки своїм особливостям білкова їжа буде перетравлюватись набагато повільніше, що забезпечить почуття ситості набагато довше, пише Рrevention.

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8 білкових продуктів для схуднення

Яйця

Це найкращий варіант, щоб почати свій день: два великих яйця дадуть вам 140 калорій та 14 грамів білка. Разом з жиром жовтків, вони стабілізують рівень цукру у крові, що допоможе уникнути важкості під час дієти.

Крім того, дослідження показують, що яйця на сніданок гальмують вироблення гормону голоду.

Лосось

Одним з важливих показників додати цей продукт до раціону є те, що лосось містить кислоти омега-3, що стимулюють спалення жиру та контролюють апетит.

Сир

Хоч цей продукт не є таким популярним як грецький йогурт, він перевершує його у кількості білка. Але це не єдина причина включити його до свого раціону. Канадські вчені провели дослідження, яке показало, що жінки, які вживали багаті білком молочні продукти, втрачали вагу швидше і отримували більше м'язів ніж ті, хто ними не харчувався.

Куряче філе

Існує не так багато продуктів, які всього лиш за 122 калорії подарують вам 26 грамів білку і тому, куряче філе є справжньою знахідкою для тих, хто хоче схуднути. Ще один важливий критерій включити курку до вашого раціону – з неї можна приготувати безліч страв. А це досить важливо, оскільки багато людей не дотримуються дієти саме через одноманітність меню.

Сочевиця

Чашка вареної сочевиці дасть вам 18 грамів білку. Також ця каша багата на клітковину, що допомагає уповільнити перетравлення їжі та надовго зберегти почуття ситості. Науковці з’ясували, що ті, хто включив до свого щоденного раціону одну порцію сочевиці, скинули понад сім кілограмів за шість тижнів. Дивовижно, чи не так?

Свинина

Свинина стане у нагоді тим, кому набридне курятина, оскільки вона має ті ж властивості, що і м'ясо птиці, тільки на 30 калорій більше. Ще один важливим чинником є те, що свинина допоможе зберегти вашу м'язову масу.

Темпе

Темпе – це ферментований соєвий пиріг з соєвих бобів, який має горіховий смак та жувальну структуру. Цей делікатес багатий на клітковину, що допоможе знизити апетит протягом наступних годин.

Консервований тунець

Як і лосось, тунець багатий на омега-3, що стимулює спалення жирів. На відміну від свіжого тунця, консервований допоможе зберегти не тільки фігуру, але й гаманець, оскільки є набагато дешевшим. Плюс до всього, риба у раціоні допоможе набагато довше протриматися на дієті.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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