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9 травня в Києві: які заходи заплановані у столиці

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Програма заходів 8-9 травня в Києві
Програма заходів 8-9 травня в Києві / qha.com.ua

8 і 9 травня, до Дня пам’яті та примирення i 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві відбудеться низка заходів.

9 травня у 2018 році все ще залишається вихідним в Україні, він припадає на середу. Крім того, ми візначаємо зі всім світом День пам'яті та примирення 8 травня. У майбутньому вихідний планують перенести саме на 8 травня, але відповідний законопроект лише на стадії обговорення.

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План заходів у столиці 9 травня 2018 року оприлюднили на сайті КМДА.

9 травня в Києві: програма заходів

9 травня відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до Могили невідомого солдата у парку Вічної слави.

11:00-17:00 – у Національному музеї історії України у Другій світовій війні триватимуть урочистості "Пам’ятаємо – Перемагаємо!", у рамках яких відбудеться концертна програма Київського академічного муніципального духового оркестру "Україна – священна земля", поминальний реквієм "Пам’ять", молебень за мир в Україні, церемонія покладання гірлянди військової слави до скульптурної композиції "Форсування Дніпра", концертно-тематична програма "Перемога, свята перемога!".

О 10:00 від станції метро Арсенальна розпочався "Марш Безсмертного полку", організатором якого виступив громадський рух "Віра і пам'ять". До речі, президент Петро Порошенко заявив, що Росія використовує "Безсмертний полк" у гібридній війні у всьому світі.

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Теги: Новини Києва Новини України Новини політики 9 травня Афіша
Джерело: 24 Канал
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