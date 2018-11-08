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      8 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

      25 Читать новость на русском
      Що не можна і можна робити 8 листопада
      Що не можна і можна робити 8 листопада / unsplash.com

      8 листопада 2018 року відзначають день святого Великомученика Димитрія. Вшанування великомученика в Україні почалось відразу після прийняття хрещення Київської Русі. Він відкрито навчав мешканців міста християнській вірі та викорінював погані звички.

      В народі кажуть, що святий Дмитро приносить зиму. Відтак, навіть якщо ще тепло та сонячно, зустрічають день у теплому одязі. За повір'ям, Дмитрій золотим ключем закриває землю.

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      Ключі він триматиме у себе доти, поки по них не прийде святий Юрій (6 травня) та не відімкне землю. Також цим днем завершується сезон весіль. Якщо якась дівчина залишилися не засватана, то рік для неї вважається втраченим.

      Іменини 8 листопада святкують: Дмитро

      Народні прикмети на 8 листопада

      – День на Дмитра без снігу – зима прийде не скоро.

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      – Сніг і мороз – весна буде пізня й холодна.

      – Якщо на Дмитра дощ, то на Введення снігу буде по коліна.

      – Земля замерзла і дме холодний вітер – до Нового року снігу не буде. 

      – Тепла і ясна погода – весна наступить дуже швидко. 

      – Випав сніг – листопад буде холодним і морозяним.

      Що можна робити 8 листопада

      1. Молитися Дмитру Солоунскому про надання допомоги, мужності і терпіння та про зцілення хвороби очей.

      2. Садити часник треба до Дмитра – тоді він багато вродить. 

      Що не можна робити 8 листопада

      1. За повір'ям, у ніч з 7 листопада на 8 листопада можна побачити на кладовищі тіні померлих, які відвідують своїх родичів з нагоди свята. Тому бажано утриматися від вечірніх відвідувань кладовища після заходу сонця. 

      2. Не можна домовлятися про весілля та проводити сватання. Це пов’язано з тим, що 8 листопада закінчується сезон весіль. Люди починають готуватися до Різдвяного посту.

      3. Після Дмитра не рекомендується виганяти на пасовище худобу. Старожили кажуть, що рогата худоба піддається нападам вовків і інших хижаків. Тому, після 8 листопада повинна залишатися в хліві.

      4. Не можна у цей день шити, займатися ткацтвом і в’язати.

      Теги: Новини України LifeStyle Традиції
      Джерело: 24 канал
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