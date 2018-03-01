Фундація Анти-СНІД-США в Україні (AHF Ukraine) розвінчує популярні міфи про безпечний секс та презервативи.

В магазинах та аптеках споживачу пропонують доступний широкий асортимент засобів контрацепції, найпопулярнішому з них – презервативу – присвячують соціальну рекламу та флешмоби. Саме цей простий у використанні виріб зможе захистити від захворювань та інфекцій, які передаються статевим шляхом, та убезпечить від небажаної вагітності, Проте, навіть попри все це, дехто часто нехтує контрацепцією, обираючи незахищений секс, розповідає УП. Життя.

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8 міфів про безпечний секс

8 міфів про безпечний секс

1. Презерватив – це дорого

Одна з найрозповсюженіших причин, чому люди відмовляються від використання презервативів – це ціна.

Найбільше ціни на такі засоби контрацепції б'ють по кишені молоді, наприклад, студентів, які змушені жити у гуртожитку на одну стипендію та просто не мають бюджету на подібні витрати.

Або школярів старших класів, які вже живуть статевим життям, але не отримують ані стипендії, ані мінімальної заробітної платні, та живуть за рахунок своїх батьків.

Насправді ж, презервативи можна отримати безкоштовно. Такі вироби часто розповсюджують під час вуличних акцій та флешмобів до Дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня презерватива або Дня всіх закоханих.

Крім того, безкоштовні контрацептиви можна взяти у офісах профільних громадських організацій та фондів, у центрах для наркозалежних тощо.

2. Презерватив – це непристойно

Ті ж молоді люди, які мають кошти на презерватив, нерідко відмовляються від покупки через сором.

Школярі та студенти часто просто не наважуються попросити контрацептиви в аптеці, гадаючи, що в цей момент чинять щось "протизаконне".

Презервативи – цілком законний та нормальний спосіб контрацепції, у використанні якого немає нічого незвичайного. Як і у тому факті, що люди займаються сексом. Тому з подібними комплексами потрібно боротися якнайшвидше.

3. Діти не повинні знати про секс

Часто відчуття сорому та невпевненості у підлітків у подібних ситуаціях – наслідок некоректного сексуального виховання. Цьому питанню не приділяють достатньо уваги у школах, розповідаючи про секс побіжно та поверхово. Батьки ж у переважній більшості воліють не відповідати на "незручні" запитання дітей, адже самі вважають подібні бесіди чимось непристойним.

Як це змінити?

По-перше, для сексуального виховання дітей у школах мають залучатися спеціалісти. Не варто змушувати консервативних учителів поважного віку пояснювати дітям, що таке секс і як правильно вдягати презерватив.

По-друге, батьки мають бути завжди готові до розмови "про це" зі своєю дитиною. Якщо син чи донька підійшли до вас із питанням, звідки беруться діти, не варто відкладати пояснення "на потім" – найбільш вчасним для розмов є саме той момент, коли дитина самостійно проявляє цікавість до теми.

Під час пояснень не варто також вдаватися до суто дитячих метафор на кшталт "пєстіків-тичинок". Необхідність говорити про секс завуальовано, не вживати прямих позначень у майбутньому може стати причиною невпевненості. Розповідаючи дітям про секс, одразу пояснюйте, як правильно цим займатися: що таке презерватив, для чого він потрібен, де його можна взяти. Поясніть дитині, що коли вона буде готова вступити у доросле життя, зможе розраховувати на вас у разі необхідності – наприклад, попросити купити для неї презервативи.

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4. "Я і так все вмію"

За даними дослідження, яке провела компанія CHOICE, 41% респондентів неправильно використовують презервативи. Це призводить до пошкоджень, а отже, збільшує ризики зараження інфекціями, які передаються статевим шляхом. Зокрема, складнощі можуть виникати під час вдягання презерватива, або тоді, коли потрібно швидко і правильно його зняти.

У дослідженні йдеться також, що 1,6% чоловіків та жінок використовували презерватив повторно, хоча це категорично не рекомендується робити. Експерти з AHF Ukraine проводять майстер-класи для школярів та дорослих, де демонструють, як правильно користуватися презервативами.

5. Презерватив зменшує чутливість

Дійсно, чимало людей упевнені, що презерватив суттєво знижує чутливість під час сексу. Особливо ця думка розповсюжена серед чоловіків. Тож цей гумовий виріб не використовують, аби посилити приємні відчуття. Проте сьогодні існує багато видів презервативів: надтонкі й майже не відчутні, або навпаки – ребристі чи з крапками, які тільки посилять задоволення одному, чи навіть обом партнерам.

6. Не важливо, де зберігати презервативи

Насправді – важливо. Найкраща температура для зберігання презервативів – нейтральна, та, що зветься "кімнатною". Презервативи краще зберігати у зручному місці, там, де вони не зможуть випадково пошкодитися. Наприклад, їх не варто носити у задніх кишенях джинсів, де виріб може випасти або зачепитися за щось під час сидіння, вставання або перевдягання.

7. Займатися сексом із презервативом – не довіряти партнеру

Вже згадане дослідження CHOICE показує, що чим частіше люди займаються сексом, тим рідше вони використовують презерватив. Зокрема, від презерватива часто відмовляються партнери, пов'язані між собою тривалими стосунками, або одружені пари. Попросити партнера використовувати презерватив у цьому випадку для багатьох – прояв недовіри, підозри у зраді тощо.

В реальності ж, навіть якщо ваш партнер протягом останніх пари років дійсно не має інших сексуальних партнерів, окрім вас, це, на жаль, не дає йому стовідсоткового алібі цілком здорової людини. Пам'ятайте, що деякі захворювання можуть протікати безсимптомно. Так, що й сама людина не буде нічого підозрювати. Чому так відбувається? Про це – у наступному пункті.

8. Я здоровий, тому мені це не потрібно

Чи не найпопулярніший аргумент, який можна почути від тих, хто свідомо відмовляється від використання презерватива: "Я і так здоровий, у мене все добре". Більшість людей роблять такі висновки лише через те, що не мають видимих, очевидних проблем зі здоров’ям. Проте жодного разу за все життя не робили тест на ВІЛ, гепатити та інші вірусні інфекції, що передаються статевим шляхом.

Сітілайти й білборди, які сьогодні можна побачити на вулицях міст, нагадують, що ВІЛ – невидимий, а тому очевидних симптомів може і не бути. Навіть якщо ви мали незахищений статевий контакт кілька років тому, але не перевірялися з тих часів, уже знаходитесь у зоні підвищеного ризику.

Експрес-тестування сьогодні можна пройти у державних поліклініках, приватних клініках, профільних медичних закладах, у центрах для наркозалежних, а також під час вуличних акцій у мобільних медичних пунктах. Це абсолютно безкоштовно, безпечно та анонімно, а результат буде відомий уже за кілька хвилин.