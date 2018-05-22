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8 небезпечних ознак проблем із серцем, які не можна ігнорувати

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8 небезпечних ознак проблем з серцем
8 небезпечних ознак проблем з серцем / res.cloudinary.com

Серцево-судинні захворювання є найбільш частою причиною смерті. Їх головна небезпека у тому, що вони можуть розвиватися без симптомів.

Ось 8 ознак, що у людини проблеми із серцем, пише MEDOBOZ.

Дискомфорт у ділянці грудей

Це найбільш розповсюджена ознака проблеми із серцем. Такий біль може виникнути не лише біля серця, а й у грудному відділі хребта. Людина може відчувати його навіть тоді, коли відпочиває.

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Біль у руці

Оніміння або біль у лівій руці може бути ознакою наближення серцевого нападу. Більшість ігнорує цей симптом, вважаючи, що це все незручна поза.

Нудота, печія, біль в животі

Це досить поширені розлади, проте якщо вони виникають надто часто, то варто звернутися до кардіолога. Все тому, що біль у серці відбивається у сусідні органи. Нудота, до прикладу, з’являється через підвищення артеріального тиску.

Постійні покашлювання

Такий симптом може виникати через проблеми з серцем. Якщо з кашлем виділяється білий чи рожевий слиз, то це може свідчити про серцеву недостатність.

Запаморочення та порушення координації

Такі симптоми людина може відчути тоді, коли людина недостатньо поїла, не виспалася чи застудилася. Але якщо це виникає без причин, то можливо у людини порушений кровообіг в головному мозку чи серці.

Якщо ж до цього додається ускладнене дихання, то необхідно викликати швидку.

Втома

Якщо у вас виникає втома, від того, що ви раніше робили без проблем, то варто звернутися до лікаря.

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Незрозумілий біль в щелепі або горлі

Біль у горлі може свідчити про проблеми із серцем. Ймовірно, необхідно вживати кардіопрепарати.

Набряклі руки і ноги

На тлі серцево-судинних захворювань виникає набряклість, спершу слабка, а згодом вона посилюється.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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