8 невдалих причин для шлюбу

Дуже часто люди і суспільство в цілому занадто легковажно ставляться до стосунків і шлюбу, а інколи самі собі вигадують причини, щоб одружуватися, що закінчується розлученням.

Психолог Стівен Бетчен для видання НВ розповів про найневдаліші причини для одруження.

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8 невдалих причин для одруження

1. Ви вирішили не ображати свого партнера. Якщо ви одружилися на комусь через те, що дуже переймалися чиїмись почуттями, то як, по-вашому, ви буде себе почувати, коли ви зрадите людину, яка вам набридла. Далі ви перестанете займатися сексом і підете від цієї людини.

2. Ви не могли сказати "ні". Відмінно, ви мила людина з хиткими кордонами. Можливо, в дитинстві на вас було покладено батьківські функції, тому ви так і не навчилися відокремлювати свої потреби від потреб інших. Повірте, якщо це головна причина, з якої ви на нього погодилися, то рано чи пізно ви все-таки скажіть шлюбу "ні".

3. Ваші батьки обожнювали вашого партнера. Що ж, нехай тоді батьки з ним і живуть, а ви знайдіть власне житло. Це дуже добре, якщо батькам подобається ваш партнер – однією проблемою у відносинах менше. Але думка батьків часто не співзвучна тому, що підходить вам. Вони можуть думати про фінансову надійність або онуків. Мати таку думку добре, коли ви приймаєте таке важливе життєве рішення, проте прийняти його ви повинні самостійно.

4. Вам не подобався партнер, але він добре з вами обходився. Але ж можна знайти когось, хто б вам підходив і при цьому добре з вами обходився. І подумайте, як ви самі згодом будете обходитися з цією людиною?

5. Вас не тягло фізично до вашого партнера, але ви розділяли одну віру. Що ж, краще бути не від світу цього, адже як тільки ви відкриєте для себе пристрасть і потяг, вам знадобиться духовна допомога.

6. Вам потрібні були гроші. Якщо ми ставимо на перше місце виживання, а не потяг, пристрасть або загальні інтереси, то, як тільки досягається відчуття безпеки, медовий місяць різко закінчується.

7. Біологічний годинник цокав. Так, але вашій дитині знадобиться хороший фундамент для того, щоб розвиватися. Можливо, співжиття було б оптимальним варіантом доти, доки стосунки не стабілізуються.

8. У вашого партнера було практично все з вашого списку рис ідеального партнера. Те, наскільки такий підхід виявиться проблематичним, залежить від того, яких саме рис бракуватиме. Наприклад, якщо для вас важливий секс, то його брак, очевидно, не призведе до розриву відносин. Простіше кажучи, ви повинні зізнатися собі, що це за якості і що вони не так вже потрібні для здоров'я ваших відносин. Якщо у партнера бракуватиме дуже важливих для вас рис, то проблем не уникнути.