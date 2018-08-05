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8 ознак того, що вам потрібно до психолога

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8 ознак того, що вам потрібно до психолога
8 ознак того, що вам потрібно до психолога / cefas.com.br

Не завжди друзі та партнери мають бажання слухати ваші проблеми, та й обтяжувати їх не хочеться. У такому випадку потрібно звернутися до кваліфікованого фахівця – психолога.

Експерт здатний уважно вислухати та об’єктивно оцінити ситуацію збоку, пише 4mama.

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1. Якщо робота, стосунки з людьми, що вас оточують, або материнство не приносять вам радості. Можливо, психолог допоможе вам радіти навіть дрібницям.

2. Близькі не сприймають вас таким, як є. Вони вимагають вас бути більш дисциплінованою чи відповідальною людиною, а вам хочеться менше турбуватися про буденні проблеми.8 ознак того, що вам потрібно до психолога

8 ознак того, що вам потрібно до психолога

3. Нема з ким поділитися своїми почуттями. Так, багато друзів – це не показник того, що всі вони захочуть вирішувати ваші проблеми. Та й у них є свої плани, проблеми.

4. Вам важко добре відпочити під час відпустки. Чекати відпустку, а в результаті думати за буденні клопоти? Запишіться на консультацію до психолога.

5. Проблеми в шлюбі. У вас натягнуті стосунки з партнером, ви залежите від його думки. Все це – ознаки нездорових відносин.

Психолог допоможе вирішити ваші проблеми
Психолог допоможе вирішити ваші проблеми

6. Вам здається, що у вас є залежність. Це може бути думка родича чи подруги. Або ж ви не можете відмовити комусь.

7. Минуле тримає вас. Людина "зависла" у минулому і не може насолоджуватися теперішнім.

Коли потрібно звернутися до психолога
Коли потрібно звернутися до психолога

8. Ви незадоволені собою та іншими. Вам не подобається у собі характер/фігура/риси обличчя. Інші теж вас дратують своєю поведінкою чи манерою одягатися.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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