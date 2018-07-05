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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

8 переконливих причин зайнятися інтимною гімнастикою

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Чому необхідно зайнятися інтимною гімнастикою
Чому необхідно зайнятися інтимною гімнастикою / fitness-activ.de

Завдяки вумбілдингу – так по-іншому називають інтимну гімнастику – можна усунути ряд неприємних проблем, які позбавляють багатьох жінок можливості бути в гармонії зі своєю природою і вести насичене повноцінне життя.

Фітнес-тренер Анастасія Кропова пояснила, що інтимна гімнастика допомагає коригувати 8 речей, пише MedOboz.

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Вправи, які впливають на групу м'язів тазового дна, допомагають коригувати опущення органів малого така 1-2 ступеня.

Це також допомагає при опущенні стінок піхви та стресовому нетриманні сечі.Інтимна гімнастика відновлює і покращує гормональний фон.

Вправи також прискорюють настання вагітності та допомагають під час пологів уникнути розривів.

Це поліпшує інтимне життя, а також гарантує отримання оргазмів.

Інтимні вправи допомагають швидше відновитися після народження дитини, вони приводять у тонус м’язи піхви.

До слова, британські вчені провели дослідження і встановили, що одна жінка з трьох отримує насолоду від сексу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс Пологи
Джерело: 24 Канал
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