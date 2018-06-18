"8 подруг Оушена": чи вдалось сестрі шахрая здійснити найбільшу аферу в історії?

Спін-офф легендарної картини 2011 року "Одинадцять друзів Оушена" у новій стрічці Гері Росса зібрав каст знаменитих зірок, але не показав того настрою, з яким відбувались найгучніші афери століття Денні Оушена.

Кінострічка "8 подруг Оушена" більше ніж через 10 років повинна була показати історію раніше невідомої сестри найхаризматичнішого злодія Денні Оушена, роль якого виконував незрівнянний Джордж Клуні. Деббі Оушен, яка майже 6 років відсиділа за гратами через підстави та помилки минулого, знову розробляє грандіозний план чергового злочину.

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Об’єктом масштабного пограбування стає знаменитий щорічний Бал Інституту костюма музею Метрополітен "Met Gala" у Нью-Йорку, де традиційно збираються "вершки" суспільства. Для пересічного глядача ця подія мало що означатиме, оскільки вона менш відома, ніж премії "Оскар", "Золотий глобус" чи "Еммі", але тим не менш, фільм поставлено так, що без додаткових знань про цю подію можна все легко зрозуміти.

Якщо бути точнішим, то щорічний бал Met Gala об'єднує найвідоміших осіб модної і кіноіндустрії, які з’являються на червоній доріжці у відповідних образах до заявленої тематики. Головним організатором такої фешн-події стає головна редакторка модного видання Vogue Анна Вінтур.



Рецензія на фільм "8 подруг Оушена" (фото: Планета Кіно)

Але потрапити на цей розкішний вечір не так легко, оскільки ціна вхідного квитка на Бал складає не менше 30 тисяч доларів, не говорячи вже про саму вечірку, яка відбувається без присутності камер та папараці, – близько 275 тисяч доларів за місце за столиком. Окрім знатних спонсорів, які підтримують цю грандіозну подію, всі зібрані кошти на Балу відправляються на підтримку самого фонду Інституту костюма Метрополітен-музею.

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Саме на Met Gala зірки мають можливість зробити не лише розкішні благодійні внески, а й похизуватись найекстравагантнішими образами за рекордні суми. Що й було показано в стрічці. Варто зазначити, що зйомки фільму відбувались у самому Метрополітен-музеї, де план пограбування жінок відбувався дуже ретельно і точно, якщо розуміти суть події Met Gala.



Рецензія на фільм "8 подруг Оушена" (фото: Планета Кіно)

Найперше, на що звертає увагу глядач, це присутність великої кількості зірок Голлівуду та сучасної фешн-індустрії. Напевне, це одна з небагатьох причин, чому варто піти на цей фільм. Серед них і лауреатки "Оскару": Сандра Буллок у ролі зухвалої Деббі – сестри Денні Оушена, Кейт Бланшетт у ролі впевненої Лу, Хелена Бонем Картер у ролі дивакуватої дизайнерки Роуз та Енн Хетевей у ролі капризної Дафні Клюгер.

Окрім того стрічку доповнили такі "подруги Оушена" як Сара Полсон, Ріанна, Мінді Калінг та Аквафіна. Проте, незважаючи на такий вражаючий каст акторів, рідко де можна було побачити справді сильну акторську гру і сильні діалоги. Та що казати, їх майже не було.

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Зрозуміло, що провина у цьому лягає на режисера і сценариста стрічки Гері Росса, який відомий своїми фільмами "Плезантвіль" (1998), "Фаворит" (2003) і "Голодні ігри" (2012). У ЗМІ навіть повідомляли, що Гері Росс пожертвував своєю участю в ще одних "Голодних іграх" і возз'єднанням з Дженніфер Лоуренс, яку він неодноразово називав своєю жінкою-натхненням, заради "8 подруг Оушена".



Рецензія на фільм "8 подруг Оушена" (фото: Планета Кіно)

Дивний гумор, який майже не змушував усміхнутись, чіткі натяки на фемінізм і засудження чоловічих сторін у справі пограбування, надмірний пафос в грі злодійок, – зіграли "не на руку" кінокартині. Складається враження, що фільм від початку створення (ідея – 2015 рік, зйомки 2016-2017 рр) заявляв про себе як "сильний жіночий проект", у якому найбільшу увагу приділятимуть жіночим ролям, а не самій суті фільму.

Не варто тут забувати і про секс-скандал в Голлівуді, який нещодавно спричинив не мало шуму. Що цікаво, у камео-ролях фільму мало з’явитись щонайменше 2 чоловічих постаті, які ми так і не побачили: Метт Деймон і Деміен Льюїс. Першого з них на межі 2017-18 років звинуватили у сексуальних домаганнях, а творці фільму нещодавно зазначили, що він може не з’явитись у стрічці через необов’язкову присутність в сюжеті.

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Самі ж деталі пограбування викликають багато питань: як до організації вечірки Met Gala журнал Vogue допустив шахрайок без жодної попередньої перевірки персоналу; як самі шахрайки могли йти червоною доріжкою Балу, якщо за правилами потрібно платити чималеньку суму за вхідний квиток та й жоден організатор не допустить присутності невідомих осіб поряд з іншими зірками Голлівуду та фешн-індустрії.



Рецензія на фільм "8 подруг Оушена" (фото: Планета Кіно)

З позитивних моментів, то фільм "8 подруг Оушена" яскраво показує, як соціальні мережі можуть негативно позначатись не лише не одній людині, а й на безпеці цілого заходу. Також великим плюсом є присутність інших зірок, які грають "самих себе": Хайді Клум, Кім Кардашян з сестрами Кайлі та Кендалл, Джіджі Хадід, Анна Вінтур, Хейлі Болдвін, Дакота Феннінг та багато інших.

Це водночас надихає кіноманів, оскільки вони наче бачать перед собою зірок, які поводяться наче не у фільмі, а в звичайному житті, але й в інші моменти заплутує, оскільки стирається межа, до прикладу, між всім відомою Сандрою Буллок, яка виконує роль злодійки, і тією ж Анною Вінтур, яка грає власну роль.

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На світовому рейтингу IMDb стрічка "8 подруг Оушена" отримала оцінку лише 6,3 з 10 можливих. В той час як легендарні "Одинадцять друзів Оушена" у 2001 році отримали 7,8. Незважаючи на достатньо низькі рейтинги, фільм режисера Гері Росса називають головною кінопрем'єрою цього літа, про що свідчать касові збори у перший прем’єрний вікенд (8-10 червня) – 41,5 мільйонів доларів в американському прокаті, і це стало найкращим показником франшизи.



Рецензія на фільм "8 подруг Оушена" (фото: Планета Кіно)

Однак, незважаючи на "успіх" картини, після перегляду фільму виходиш розчарованим. Творці фільму натякають, що варто очікувати на продовження проекту, оскільки незрозуміло, чи брат-шахрай Денні Оушен живий, та й чому б взагалі не продовжити стрічку, коли фільми з жіночими ролями отримують схвальні відгуки? Тут варто додати, що такі кінострічки сьогодні не можуть не отримувати несхвальні відгуки, оскільки це вже сприйматимуть як сексизм чи інше абсурдне явище.

Як це й сталось з Мінді Калінг, яка після світової прем’єри фільму звинуватила білих чоловіків-кінокритиків. Мовляв, що фільм повинні були оглядати критики-жінки, адже чоловіки такі фільми сприймають по-іншому і що в середовищі кінокритиків саме білі чоловіки мають найбільший вплив. Сама ж актриса є уродженкою народу тамілів, Індія, що можна вважати вже зворотньою дискримінацією щодо білошкірих та сексизмом щодо чоловічої статі. Хоч серед кінокритиків були не лише чоловіки, як думає Мінді, а й жінки, але, направду, її гра і справді була "нулячою".

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Рецензія на фільм "8 подруг Оушена" (фото з відкритих джерел)

Фільм, який впродовж більшої частини повільно розкачував як на хвилях океану, зміг здивувати лише у фіналі стрічки. Бували навіть і моменти, які тримали у кількахвилинній напрузі та викликали співпереживання з актрисами-шахрайками, але більших емоцій цей фільм не заслужив. Зірки кіно, які мали зірвати справжній "куш", не виправдали сподівань, а трейлер "8 подруг Оушена" видався чомусь цікавішим, ніж весь 110-хвилинний фільм.

Втрачений дух попередніх фільмів та "іскра", якої так не вистачило в новій стрічці, неабияк розчарували, а акторська гра деяких персонажів поставила під сумнів їхньої професійності та життєвої компетентності поза межами фільму.

8 подруг Оушена: дивитись трейлер фільму онлайн