Більшість жінок користуються косметикою кожен день: трохи туші і якийсь маскуючий засіб. Але під час макіяжу жінки можуть робити помилки, про які навіть не задумуються.

Поширеною помилкою у макіяжі, є забагато макіяжу, говорить викладач-візажист Дерек Селбі у коментарі Women’s Health.

8 помилок у щоденному макіяжі

Забагато консилеру

Маскуючий засіб справді приховає втому, але якщо його використовувати правильно. Не малюйте смуги та трикутники консилером у зоні під очима. Засіб швидко розпливеться по обличчю і виглядатиме жахливо, каже майстер макіяжу Матін Маулайзада.

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Затоноване обличчя і біла шия

Ретельно розтушовуйте тональну основу і не забувайте про шию та вуха, каже експерт з макіяжу Амі Маллон. Адже ці ділянки також повинні бути покриті маскуючим засобом.

Забагато рум’ян

Це ще одна типова помилка під час нанесення косметики. Хоч рум’яна один з найпростіших видів корекції, вони можуть зіпсувати макіяж. Просто струсіть надлишок рум’ян з пензля і наносьте їх акуратними рухами.

Нанесення помади без бальзаму

Однією з найгірших помилок макіяжу є використання матових пігментних помад без попередньої підготовки губ.

Експерти радять перед нанесенням помади використовувати бальзам, який зволожить губи.

Забагато чорного олівця на очах

Забагато чорного тону на очах робить погляд похмурим та важким. Акуратно підмальовуйте верхню повіку, а на нижню старайтеся не наносити чорний олівець.

Використання неправильного хайлайтера

Візажист Джасті Порджю вважає, що пудрові хайлайтери з блиском є помилкою для денного макіяжу. Він радить використовувати кремові хайлайтери для витонченого макіяжу.

Або забагато хайлайтера

Однією з поширених помилок є надмірне використання хайлайтера. Їх слід використовувати для того, щоб додати акценту макіяжу. Але хайлайтер не слід застосовувати по всій довжині носу або на все обличчя.

Підкручування вій

Якщо у вас не має природнього вигину вій, помилкою є ігнорування щипців для підкручення. Але нафарбовані вії не варто підкручувати. Ви можете зіпсувати макіяж і пошкодити вії.