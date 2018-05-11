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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

8 правил щасливого життя

1320 Читать новость на русском
Правила, які допоможуть бути щасливим
Правила, які допоможуть бути щасливим / Фото з відкритих джерел

Один із найвпливовіших духовних лідерів сучасності Тіт Нат Хан, який є ченцем-будистом, розповів про правила, які допоможуть бути щасливим.

8 правил щасливого життя

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Тіт Нат Хан

1. Посміхайтеся!

Якщо ви хочете жити в мирі та радості, починайте кожен день з усмішки. Цього достатньо, щоб налаштуватися на позитивну хвилю.

2. Перестаньте поглинати негатив

Дуже часто ми дозволяємо злим словами, моторошним образам і дратівливим звукам втручатися в наш розум, приносити смуток, страх і тривогу. Поставтеся уважніше до того, що ви впускаєте в себе із зовнішнього світу. Навіщо дивитися бойовики і жахи, якщо вони руйнують вашу психіку?

Звичайно, мова не тільки про телебачення. Навколо так багато спокус і пасток, яких варто було б остерігатися! Просто будьте перебірливими. Ви повинні усвідомлювати, що шкодить вашій нервовій системі, розуму і серцю, а що приносить користь.

3. Концентруйтеся на поточний момент

Під час обіду намагайтеся розкуштувати кожен шматочок їжі, а не ковтайте поспіхом. Спілкуючись, повністю зосередьтеся на розмові, а не витайте в хмарах. Прогулюючись по парку, уважно спостерігайте за всім, що вас оточує, і насолоджуйтеся відчуттями, а не роздумуйте про свої проблеми.

Якщо ви все робите на автопілоті, то життя проходить без вашої участі. Вчіться бути присутнім тут і зараз. І тоді навіть такі прості дії, як миття посуду або чищення зубів, почнуть приносити вам радість.

4. Практикуйте безцільність

Сучасні люди дуже цілеспрямовані. Ми точно знаємо, куди йдемо, і рухаємося в потрібному напрямку. Інколи це необхідно, але часто по шляху ми забуваємо радіти життю.

Спробуйте хоча б іноді викидати з голови всі цілі і нікуди не поспішати. Посидьте просто так, нічим не займаючись. Помедитуйте. Ми постійно кудись поспішаємо. Але час від часу необхідно зупинятися.


8 правил щасливого життя

5. Шукайте радість всередині себе

Ми свято віримо, що знайдемо радість і безтурботність, коли досягнемо успіху або вирішимо поточні проблеми. Але насправді ніякі зовнішні умови не мають значення, адже джерело щастя знаходиться всередині нас. 

Чіпляючись за надію на майбутнє, ви втрачаєте можливість знайти щастя сьогодні. Не треба чекати. Перенаправте енергію на те, щоб краще усвідомити себе і своє сьогодні.

Посміхніться, розслабтеся, зробіть кілька глибоких вдихів, відчуйте пульсацію життя в своєму тілі. Навчіться помічати і смакувати маленькі моменти радості – коли виходите на прогулянку, приймаєте ванну, граєте зі своїм вихованцем. Почніть культивувати в собі любов, доброту, подяку і співчуття – з цих почуттів народжується справжнє, чисте щастя.

6. Проявляйте розуміння

Якщо ви посадили салат, а він погано росте, то ви не звинувачуєте його і не дратуєтеся. Ви намагаєтеся знайти причини і думаєте, як йому допомогти. Можливо, потрібні добрива, полив або захист від сонця. Однак якщо у нас виникають проблеми з друзями або родичами, ми звинувачуємо саме їх. Варто навчитися піклуватися – і з ними все буде добре, як з салатом.

З звинувачень ніколи нічого доброго не виходить, так само як зі спроб переконати людину за допомогою суперечок і докорів. Цим можна лише зіпсувати стосунки. Тільки розуміння і любов здатні змінити ситуацію на краще.

Ми повинні усвідомлювати, що у того, хто викликав наш гнів, були причини вчинити так, як він вчинив. Наприклад, якщо хтось лає нас, можливо, начальник напередодні говорив з ним в тому ж тоні – або колись в дитинстві на нього підвищував голос батько-алкоголік. Розуміючи це, ми починаємо звільнятися від негативу в собі і відчувати співчуття до оточуючих.

7. Полюбіть усамітнення

Дехто вважає, що радість можна відчувати тільки в оточенні людей, з якими можна розмовляти, сміятися і розважатися. Але це не так. Навпаки, якщо ви будете весь час перебувати в компанії, то відчуєте емоційне виснаження. Натомість залишаючись наодинці з собою, ми водимо в порядок свої думки і почуття. джерело

Саме тому так важливо щодня приділяти якийсь час тому, щоб побути в тиші і самоті. Це наповнить вас силами і допоможе глибоко зазирнути всередину себе.

8. Думайте про хороше

Люди часто запитують: "Що не так?" І цим лише підсилюють своє невдоволення. Думаючи про негативні сторони життя або про те, чого нам не вистачає, ми поливаємо насіння страждань, гніву і зневіри.

Ми стали б набагато щасливішим, якби навчилися питати: "Що так?"

Подумайте про все хороше, що у вас є. Якщо з вами не сталося нічого поганого – це теж привід для радості. У вас не болить голова? Ви сьогодні не втратили роботу і ні з ким не посварилися? Вам не доводиться голодувати і ночувати на вулиці? Ви щаслива людина.

За матеріалами книг "Світ в кожному кроці" і "Тиша"

Теги: LifeStyle Поради Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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