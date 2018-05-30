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8 причин відсутності сексуального бажання

985 Читать новость на русском
Чому не виникає сексуальне бажання
Чому не виникає сексуальне бажання / ravishly.com

Час від часу у людей зникає бажання займатися сексом, таке явище є цілком нормальним. Проте якщо відсутність бажання триває впродовж тривалого часу, то це може свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров’ям.

8 найбільш поширених причин відсутності лібідо, пише The Sun.

За даними фахівці, більшість людей настільки зайняті, що у них немає часу для заняття сексом.

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Якщо у минулому у людини був поганий секс чи людина пережила травму, то сексуальне бажання буде знижуватися. Все тому, що сексуальна травма може змусити людини придушити відчуття від цієї ділянки.

Немає нічого дивного втому, що людина не хоче займатися сексом, якщо це заподіює їй біль. Найпоширенішою проблемою такого відчуття є гормональні зміни під час менопаузи.

Сильно впливає на сексуальне бажання гормональний баланс. При підвищеному рівні тестостерону у жінки виникає збудження та сексуальний потяг.

На зниження лібідо впливають проблеми зі щитовидною залозою, хронічні та онкологічні захворювання. У жінки може зникати бажання займатися сексом через те, що вона не задоволена своєю зовнішністю.

Якщо між партнерами не буде довіри, то шанси зайнятися сексом можуть дорівнювати нулю. Відсутність сексуального бажання можна пояснити тим, що у сім'ї були табу на секс та сексуальність, вони вважали це тим, про що говорити не можна.

До слова, вчені розповіли, чому варто спробувати секс вранці та яку користь чи шкоду це може додати у життя.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс
Джерело: 24 Канал
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