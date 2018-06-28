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8 продуктів, які продовжують життя

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8 продуктів, які продовжують життя
8 продуктів, які продовжують життя / likuvan.in.ua

Дієтологи переконані, що довголіття допоможуть продовжити життя ледь чи не на 20 років, доступні продукти, які варто додати до свого раціону.

Як би це дивно не звучало, але на першому місці у дієтологів стоїть гірка кава, яка сприяє зниженню ризику виникненню захворювань серцево-судинної системи, передає Сosmo.

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Скумбрія має білки, омега-3 жирні кислоти та інші цінні для здоров'я поживні речовини, необхідні для уникнення передчасного старіння організму. Кращим антиоксидантом та найкориснішими солодощами у світі є мед.

А квасоля містить всі 9 незамінних амінокислот, які тіло людини не може виробляти самостійно. Чорний шоколад теж багатий на антиоксиданти і чудово допомагає оздоровлювати судини і серце. Також він позитивно впливає на нервову систему, підвищуючи ступінь захисту від стресів.

via GIPHY

Огірки прискорюють роботу мозку і покращують пам'ять, а солодкий перець зміцнює організм, сприяє його відновленню та підвищує його стійкість до захворювань.

Горіхи, у яких є у великій кількості антиоксиданти і Омега-3, запобігають появі ракових пухлин.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Дієти Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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