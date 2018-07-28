8-річний гравець "Барселони" зізнався, хто для нього є кумиром

Юний український футболіст Родіон Калашников потрапив до академії каталонської "Барселони", а починав грати в академії "Дніпра".

8-річний футболіст розповів про умови контракту з "Барселоною", та про те, що хоче в майбутньому грати за збірну України.

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Я грав у каталонському клубі "Дамм". Він постійно змагався проти великих команд, і на іграх завжди були скаути. І ось тепер я в "Барселоні". Мій контракт з "блаугранас" розрахований на два роки. Позиція поки не зрозуміла, мене вважають універсалом. Тренери будуть приймати рішення. Звичайно, в майбутньому хотілося б грати за збірну України, – сказав юний українець.

Також Родіон зізнався, хто з українських зірок є для нього прикладом.

"Кумирів у мене немає. Проте є ті, з кого беру приклад. На сьогоднішній день це Олександр Усик ", – розповів Калашніков

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