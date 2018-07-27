8-річний український талант став гравцем "Барселони"

Восьмирічний український футболіст Родіон Калашников прийнятий в академію "Барселони".

На сторінці юного українського гравця Родіона Калашникова в Facebook з'явився пост, в якому повідомляється про подальшу співпрацю з каталонським клубом.

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Юний українець буде виступати у "Барселоні D". До слова, Родіон народився в Україні та розпочав свої перші футбольні кроки у академії "Дніпра".

Примітно, що це не перший клуб для юного українця в Барселоні. Раніше він грав за каталонський "Дамм" після того, як виїхав з родиною з України.

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