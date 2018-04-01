8 секретів схуднення, щоб ніколи не сидіти на дієті

Потрібно вміти налагодити взаємини з їжею на емоційному рівні і не картати себе лишній раз за те, що ви з'їли шматок піцци чи солодощі. Дізнайтеся, що треба робити, щоб не поправлятися, і не сидіти на дієтах.

1. Випивайте свою денну норму води

Cаме вода є запорукою стрункої фігури, міцного здоров'я і гарного настрою. Не забувайте про те, що іноді почуття голоду викликано не тим, що ви хочете їсти, а тим, що вам необхідно вгамувати спрагу. Звичайно, бувають випадки, коли просту воду хочеться замінити газованою водою або содовою, кавою з цукром або коктейлем з підсолоджувачем, але краще цього вам не робити, адже весь цукор, який міститься в цих напоях, відкладеться на вашому тілі. Краще запасіться глечиком чистої води і згадуйте про неї, коли вам захочеться "шкідливої" газованої води.

2. Не зловживайте святковими застіллями

Звичайно, ви не можете відмовити собі, щоб розслабитися під час свят і скоштувати все, що є на святковому столі і це правильно. Не потрібно заганяти себе в жорсткі рамки, адже обмежуючи себе в отриманні позитивних емоцій, ви не отримаєте бажаного результату від схуднення. Але це не означає, що необхідно брати участь у всіх святкових застіллях. Наприклад, якщо колектив на роботі вирішив просто замовити піцу і відсвяткувати закриття кварталу, добре зважте всі за і проти, перш ніж потягнутися за черговим шматком цих ласощів.

3. Під час прийому їжі більше розмовляйте

Безсумнівно, ви зібралися за обіднім столом, щоб вгамувати свій голод, але не забувайте про просте правило: "Чим більше ви розмовляєте під час їжі, тим швидше стаєте ситими".

В одному з досліджень "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" вчені попросили людей з'їсти тарілку морозива з різним інтервалом часу: одних впродовж 5 хвилин, а інших розтягувати задоволення впродовж півгодини. У підсумку, у тих, хто насолоджувався морозивом повільно, виробився пептид YY, так званий гормон ситості, а у тих, хто впорався з десертом за п'ять хвилин – його не було. Тому намагайтеся обідати і вечеряти не наодинці, щоб не з'їсти більше, ніж треба.

4. Не звертайте увагу на дієтичні продукти

Ніякої користі від низькокалорійних і знежирених продуктів чекати не варто, адже це все маркетинговий хід. Проблема в тому, що такі продукти часто піддаються сильній хімічній обробці і містять велику кількість вуглеводів. Більш того, компанії прибирають з них жир, але натомість додають цукор, сіль і інші добавки.

5. Не існує "поганої" їжі

Чим більше ви поділяєте їжу на "добру" і "погану", тим більше ви стаєте залежною від неї. Так працює психологія споживання. У дослідженні Університету Торонто жінки, які були позбавлені шоколаду протягом тижня, відчували сильніше тягу до нього і споживали більше шоколаду, ніж ті, у яких він був у вільному доступі і не було психологічної заборони.

У більш пізньому дослідженні були підтверджені результати: якщо ви говорите собі, що не можете дозволити з'їсти хоча б шматочок шоколаду і не хочете навіть думати про нього, у вас одержимість ... шоколадом. Це пов'язано з думками про те, що ви страждаєте від дієти і вона змушує вас почувати себе винуватим і переїдати в результаті. Для більш щасливих стосунків з їжею, перестаньте ранжувати їжу на "погану" і "добру".

6. Давайте собі можливість відпочити

Науково доведено, що чим менше ми даємо своєму організму відпочивати, тим більше він вимагає від нас їжі. Сон – важлива складова підтягнутої фігури. Оскільки, під час сну організм не витрачати енергію, він не починає шукати її в екстремальному режимі. Але якщо ви працюєте понаднормово або вирішили відкласти сон через інших обставин, готуйтеся до того, що через деякий час ви будете їсти хот-дог, запиваючи його содовою.

7. Не займайтеся самобичуванням

Якщо ви не втрималися і з'їли чізбургер з картоплею фрі, то не варто себе за це сильно картати. Заспокойтеся і пообіцяйте собі, що більше такого не повториться. Самосвідомість може привести до поліпшення відносин з їжею і здорового способу життя, і це доведено новим дослідженням в Університеті Ватерлоо в Канаді. Низька самооцінка може призвести до безладної їжі, яка викликає збільшення ваги.

8. Експериментуйте на кухні

Якщо ви думаєте, що правильне і здорове харчування обмежується кефіром, гречкою і відвареною курячою грудкою, тоді ви помиляєтеся. Сьогодні дієтологи намагаються максимально урізноманітнити свій раціон і пропонують безліч смачних рецептів, які не зашкодять фігурі. Пам'ятайте, що основним помічником на вашій кухні повинні стати приправи, вони здатні зробити навіть найпрісніше блюдо смачним і ароматним.