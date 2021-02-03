В останні роки цей напій обганяє за популярністю в Україні навіть чай. Тим часом вчені і дієтологи досі сперечаються про корисні і шкідливі властивості кави.

Джерело: 24 канал

Як багато ми насправді знаємо про каву? На каверзні запитання журналісту 24 каналу відповідає експерт з харчування Herbalife Nutrition Анастасія Кургініан.

Наскільки корисна кава?

Кава – один з найбільш затребуваних продуктів у світі. Вона не тільки мобілізує нервову систему, але і прискорює метаболізм (тим самим побічно сприяє схудненню). Кава – складний напій, який містить сотні біологічно активних сполук. Вона впливає на здоров'я людини в довгостроковій перспективі.

Сприятливі для здоров'я властивості кави багато в чому пояснюються її багатим фітохімічним складом, включаючи кофеїн, хлорогенову кислоту, кавову кислоту і гідроксігідрохінон. Так, горнятко кави підіймає тонус, сприяє роботі головного мозку, підвищує концентрацію уваги.

Регулярно публікується безліч досліджень, які присвячені наслідкам для здоров'я, пов'язаних із вживанням кави. Експерт з харчування Herbalife Nutrition знайома з роботами, які свідчать про зменшення ризику діабету II типу, неалкогольної жирової хвороби печінки і нейродегенеративних розладів, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона.

Однак не варто забувати, що вживання кави можна віднести і до розряду шкідливих звичок, якщо з її допомогою постійно стимулювати хронічно втомлений організм.

Як розрахувати свою норму?

Метаболізм кофеїну в організмі у кожної людини індивідуальний. Саме тому деяким людям вистачає одного горнятка в день, а комусь, здається, мало і п'яти. Дія кофеїну здебільшого залежить від особливостей роботи ферментів печінки, які кодує ген CYP1A2. Мутація в цьому гені призводить до зниження швидкості засвоєння напою, який бадьорить.

Якщо мутації немає, то 3-4 чашки кави (300-400 мг кофеїну в день) не зашкодять і навіть з користю вплинуть на організм. При порушенні роботи ферментів печінки лікарі настійно рекомендують пити не більше одного горнятка в першій половині дня, а краще зовсім відмовитися від напою.

Не обов'язково здавати генетичний аналіз, щоб розібратися, до якої категорії ви відноситеся. Якщо після 3-4 чашок кави в день ви відчуваєте занепокоєння, безсоння, головні болі, тремтіння і прискорене серцебиття, це явний сигнал до зменшення кількості напою в раціоні. Дайте своєму організму відпочити, не вдаючись до будь-якого роду стимуляторів!

Кому не варто захоплюватися кофеїном?

людям з гіпертонією;

дітям і підліткам (після 15 років можна запропонувати натуральну каву здоровій дитині без проблем з ендокринною та нервовою системою);

літнім (зростає ймовірність переломів);

вагітним (не більше 3 горнят в день).

Кава під час грудного вигодовування не забороняється, можна випити чашечку в першій половині дня, проте існує багато "але". Як почуває себе малюк, чи змінюється його настрій і сон? Як напій впливає на маму? За цим потрібно стежити і в разі негативних ефектів – відмовлятися від кави.

У який час краще пити каву?

Каву краще пити в той час, коли сильніше відчувається втома – 09:30-10:00 та 14:00-15:00. Гарна ідея випити кави перед заняттями фітнесом: вона краще засвоюється і підвищує ефективність тренування, дає заряд бадьорості.

Ефект впливу кофеїну на організм відчувається в середньому протягом 20 хвилин після прийому і може зберігатися до 6 годин. Якщо ви лягаєте о 22:00, то останній прийом кофеїну повинен бути не пізніше 16.00, тобто за 6-8 годин до сну. Увечері краще відпочиньте, прогуляйтеся, почитайте цікаву книгу або ляжте спати раніше.

Зазвичай період напіврозпаду кофеїну у дорослої людини триває від 2 до 10 годин. Ця велика різниця пояснює, чому деякі люди можуть випити багато горнят напою без особливого ефекту, а інші будуть страждати від безсоння після кількох ковтків.

Чим можна замінити звичайну каву?

Який вплив кави ми хочемо замінити? Комусь важливий тонізуючий ефект, комусь – смак. Особисто я найбільше люблю у каві запах. Якщо говорити про енергію, то я б закликала розширювати арсенал засобів: зарядка вранці, протеїновий сніданок, яскраве світло вранці і прогулянка вдень.

Якщо у вас підвищена чутливість до кофеїну, але хочеться кави, спробуйте каву без кофеїну – крім цього, її склад практично нічим не поступається "оригіналу". Якщо справа у смаку, спробуйте замінити її цикорієм, трав'яними чаями, шипшиною. Моє відкриття – дуже смачний чай з насіння анісу і фенхелю, який допомагає травленню.

Ще одна прекрасна альтернатива – Протеїнова кава Herbalife Nutrition*. Новий продукт компанії – це ідеальний кавовий перекус. Він поєднує і повноцінний білок (15 г в порції), і помірний вміст кофеїну (80 мг зерен Робуста, а це приблизно 1 порція еспресо). Напій підходить вегетаріанцям. У ньому немає ні цукру, ні штучних барвників. Окрім того, Протеїнова кава містить всі незамінні амінокислоти, швидко засвоюється, підтримує синтез м'язового білка.

Як і з чим правильно пити каву?

Спочатку розберемося, з чим її не варто поєднувати. Я часто бачу, як люди запивають кавою свої вітаміни. Так робити не можна, цей напій негативно впливає на засвоєння мікро- і макроелементів. Чашка кави уповільнює засвоєння організмом заліза на 39% (свіжозмелена кава – на 72-91%, чай – на 64%). Водночас апельсиновий сік, що містить вітамін С, сприяє засвоєнню заліза на 250%!

Кава – погана альтернатива повноцінному сніданку. Напій підсилює секрецію шлункового соку і підвищує ризик печії. Крім того, вона підсилює виведення з організму кальцію. Тому хороший варіант – додати молока (якщо немає непереносимості) або заповнити дефіцит протягом дня. Кальцієм багаті мак, кунжут, зелень, горіхи і так далі.

Температура кави не повинна бути вищою 70оC, інакше підвищується ризик розвитку раку стравоходу. Це правило стосується будь-яких гарячих напоїв. Як експерт, я негативно ставлюся до цукру, якого зараз у надлишку в раціонах. Чим менше солодких добавок буде в вашому напої, в тому числі й сиропів, тим краще!

Інша справа – кориця або ваніль. Їм я даю зелене світло. Наприклад, кориця покращує чутливість до інсуліну і знижує рівень цукру в крові.

*Даний продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики будь-якої хвороби

Автор Ася Гасимова