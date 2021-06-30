Дев'ятьох військових літаком доправили на лікування в київський госпіталь
Дев'ятьох українських військових літаком доправили в київський госпіталь. Бійців забрали з військово-медичного клінічного центру Східного регіону в Дніпрі.
У командуванні Медсил ЗСУ пояснили, що у Дніпрі лікарі стабілізували стан військових та підготували їх до наступного етапу лікування.
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9 військових доправили на лікування в Київ
Так, реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА" 3 поранених, 4 хворих та 3 травмованих військовослужбовця прибули до військового майданчику аеропорту "Бориспіль"…
– розповіли у ЗСУ.
Згодом їх спеціалізованим транспортом доправили у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" у Києві.
Військових літаком доправили на лікування в Київ / Фото командування Медсил ЗСУ
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