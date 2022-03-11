90 українських діточок загинули від рук цього мерзотника, – Данілов

Окупанти обстрілюють мирні міста, зокрема ворожі ракети прилітають у дитсадки, школи, лікарні та житлові будинки. Загарбники вже вбили 90 українських дітей.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами президент країни-агресорки Володимир Путін мало чим відрізняється від Адольфа Гітлера.

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Окупанти вбили 90 дітей

Данілов заявив, що він переконаний у перемозі України. Наша країна обов'язково вистоїть попри усі провокації, які роблять рашисти.

За словами секретаря РНБО, окупанти так цинічно та за звіриною ненавистю обстрілюють мирні міста, бо "у когось вже з головою відбувається щось незрозуміле". І вільна Україна є для ворога своєрідним подразником.

Станом на сьогодні, на жаль, 90 діточок, які загинули від рук цього мерзотника (Путіна – 24 канал), відправились на небеса,

– додав Данілов.

Він наголосив, що до війни Україна нічого поганого росіянам не робила. Вони спочатку захопили Крим. Своєю чергою, весь світ тоді промовчав. Потім Росія розпочала війну на території наших Донецької та Луганської областей. Світ тоді нам співчував.

Данілов додав, що зараз, коли в Україні почалася широкомасштабна війна, частина країн опинилася на нашому боці, а інша частина поки спостерігає й, можливо, має бажання домовлятися з Путіним. Однак, коли ця війна завершиться, їм буде дуже соромно. Ймовірно, частина таких політиків у політиці навіть не залишаться.

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