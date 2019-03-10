900 мільйонів голосів: у Індії готуються до наймасштабніших в історії людства виборів

Офіційно проголошено, що в Індії проведуть вибори до парламенту. При цьому право голосу матимуть понад 900 мільйонів виборців – тобто, ці вибори стануть наймасштабнішими в історії людства. Стартують вони 11 квітня 2019 року і відбуватимуться аж у сім етапів.

Зараз головною партією в країні є "Бхаратія" на чолі з прем'єр-міністром країни Наредрою Моді. Боротиметься з нею опозиційний "Індійський національний конгрес" та низка партій з регіонів. Про це повідомило BBC.

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Нагадаємо, 1947 року Індія вийшла з-під протекторату Великої Британії і була розділена на дві держави – переважно індуїстську Індію та мусульманський Пакистан. Перші загальні вибори у країні відбулися у 1951 році, попередні ж – у 2014, і явка тоді склала 66%.

Індійський аналог ЦВК нарахував понад 900 мільйонів осіб, які матимуть право голосу у 2019 році. Для порівняння: усе населення Європи станом на 2017 рік – 830 мільйонів людей.

Варто зазначити, що проведення виборів аж у сім етапів не пояснюється складністю перерахунку великої кількості голосів. Це, наприклад, довели вибори 1980 року, коли на весь процес вистачило чотирьох днів.

Насправді причина такого тривалого виборчого процесу (з 11 квітня до 23 травня) у тому, що федеральним військам потрібно забезпечувати охорону виборчих дільниць (а отже – відкинути усі інші свої функції). Місцевим поліцейським формуванням центральна влада не довіряє.

Індійці вважають ці вибори багато в чому визначальними, адже вони відчувають як економічні негаразди, так і небезпеку ядерної війни з Пакистаном. Політики закликають "голосувати мудро".