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      90 млн євро – джекпот лотереї Євроджекпот на максимумі, українці можуть брати участь у розіграші

      - Читать новость на русском
      Євроджекпот

      Перший приз однієї з провідних лотерей Європи знову досяг свого верхньої межі. У п'ятницю, 3 квітня, Євроджекпот розігрує 90 млн євро.

      І якщо знову ніхто не вгадає всі 7 номерів тиражу, то переможці другої або навіть третьої призовий категорії отримають суттєво збільшені призи. Сайт theLotter запрошує любителів лото з України взяти участь в тиражі онлайн і поборотися за приз, який може змінити ваше життя.

      Євроджекпот: правила гри і призи

      Учасникам лотереї потрібно відзначити на своєму бланку 7 номерів: 5 основних (від 1 до 50) плюс 2 бонусні кулі "Euro Number" (від 1 до 10). Тиражі лото проводяться щоп’ятниці, о 9 вечора за київським часом.

      Вам не вдалося вгадати всі номери? Не страшно, можливо, ви виграли один з 11 другорядних призів. Ось основні призові категорії з самими високими виплатами:

      • Перший приз (джекпот) – збіг 5 основних номерів + 2 "Єврономер"

      • Другий приз – 5 основних номерів + 1 "Єврономер"

      • Третій приз – 5 основних номерів

      Як згадано вище, перший приз лотереї складе 90 млн євро. Якщо він не буде зірваний, доходи, отримані від продажу білетів (які зазвичай поповнюють джекпот наступного тиражу) будуть переправлені на другорядні категорії, що значно підвищить їх призи.

      Як грати в Євроджекпот онлайн з України?

      Для того, щоб купити білет Євроджекпота необхідно зайти на сторінку лотереї на сайті theLotter, і відзначити ваші номери на електронній формі так само, як ви б це зробили на звичайному білеті. Там же ви зможете оформити підписку або мультиабонемент, щоб гарантувати свою участь в майбутніх тиражах.

      Після того, як ви підтвердите своє замовлення натиснувши на кнопку "Грати", працівник місцевого офісу theLotter в Німеччині придбає лотерейний білет з вашими номерами. Його скан-копія буде завантажена в ваш обліковий запис на сайті і послужить додатковим підтвердженням того, що він належить вам, а не сайту.

      У разі виграшу призу ви отримаєте відповідне повідомлення на вашу електронну пошту. Важливо підкреслити, що ви отримаєте весь виграш цілком, без вирахування комісійних. Дохід сайту складається з невеликої надбавки до ціни білета, яку ви платите при оформленні вашого замовлення.

      3 переваги гри в Євроджекпот онлайн

      Швидко, зручно і безпечно – для оформлення замовлення від вас потрібні лише кілька кліків миші. Ваші особисті дані та інформація про платіжний засіб захищені протоколом шифрування SSL.

      Ніколи не втрачайте свій білет – лотерейний білет, на жаль, легко кудись не туди покласти. Адже це може коштувати вам величезних грошей… Граючи онлайн на сайті theLotter, ви не ризикуєте стати одним з тих, хто не зміг отримати свій виграш. Ваш білет буде в повній надійності перебувати в сейфі theLotter до тих пір, поки він вам не знадобиться.

      Грайте за найбільші джекпоти світу – Сайт theLotter відкриває вам доступ до найбільших лотерей Америки і Європи, що означає ще більше шансів виграти величезні призи.

      Джекпот лотереї Євроджекпот чекає вас

      На цьому тижні вас чекає не тільки величезний джекпот, але і, можливо (якщо ні на одному білеті не співпадуть всі 7 номерів), величезні другорядні призи. 90-мільйонний тираж у євро трапляється не кожного тижня, і навіть не кожного місяця. Не пропустіть такий шанс!

      Теги: Новини України Гроші
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