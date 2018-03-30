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90% перевірок щодо протипожежної безпеки закінчуються фіксацією правопорушень, – експерт

102 Читать новость на русском
Протипожежна безпека
Протипожежна безпека / Фото з відкритих джерел

Більше як 90% випадків представники бізнесу частково або повністю не дотримуються правил протипожежної безпеки.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

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"Цьогоріч у нас заплановано більше 100 тисяч перевірок. Та статистка останніми роками надзвичайно спотворена, тому що значна частина органів була під мораторієм. Але я переконаний, що більше 90% перевірок закінчуються фіксацією хоч якихось порушень. І це проблема, тому що це засмічує систему. Це не говорить про те, що хтось поганий або є злий намір. Просто систему потрібно калібрувати. Система управління ризиками – це складний механізм, де потрібно вміти фокусуватися на головному. Зараз правильно робить ДСНС. Вони визначили великі торговельні центри, там де є найбільша небезпека, і починають перевірки з них", – зазначив він.

Крім того, Гончарук наголосив на необхідності співпраці бізнесу і держави для досягнення більшої ефективності у сфері безпеки.

У нормальній країні чим більше планових перевірок, тим менше позапланових. Тобто логіка така: чим більше держава проводить роботи спільно з бізнесом за планом, тим менше бізнес помиляється і, як наслідок, менше скаржиться. Так працює нормальна система,
– зауважив експерт.

Теги: Новини України Пожежа
Джерело: 24 Канал
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