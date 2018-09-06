90-річна режисерка Аньєс Варда прикрасила обкладинку глянцю

Легендарна французька режисерка Аньєс Варда стала зіркою осінньо-зимового номера журналу The Gentlewoman. Жінка прикрасила обкладинку видання та знялась у фотосесії.

Перший знімок з нової фотоісторії з’явився на Instagram-акаунті журналу. Автором фото став британський митець Аласдер Маклеллан, а за стиль відповідав фешн-директор видання Джонатан Кайе. Номер з Аньєс Вардою надійде в продаж 13 вересня.

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Аньєс Варда для The Gentlewoman

Режисерку Аньєс Варда вважають попередницею Французької нової хвилі та однією з найвидатніших постатей світового та зокрема європейського кінематографу. У 1985 році вона отримала "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю за фільм "Без даху, поза законом", а в 2015 році отримала "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі.

У творчому доробку є близько 25 документальних та художніх кінострічок. Окрім кіно, Аньєс Варда все життя займалась фотографією та підтримувала світові феміністичні рухи.