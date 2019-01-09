90-річний велогонщик встановив світовий рекорд, але його анулювали через допінг

Американське антидопінгове агентство (USADA), яке є структурним підрозділом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), анулювало світовий рекорд, встановлений 90-річним американським велосипедистом Карлом Гроувом – у його допінг-пробі були виявлені заборонені тренболон і кломіфен.

За словами Гроува, вони потрапили в організм зі спожитим шматком м'яса, повідомляє Velo News.

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Додамо, що світовий рекорд на треку в категорії "Мастерс" у віковій групі "90+" був встановлений ще 11 липня 2018 року на чемпіонаті США.

Зі свого боку, голова USADA Тревіс Тайгарт повідомив, чому представники USADA перевірили на допінг 90-річного спортсмена.

"За спортивними правилами, щоб ратифікувати світовий рекорд, потрібно перевірити на допінг людину, яка його встановила. Якщо ви подивитеся історію його перевірок на нашому сайті, то побачите, що ми перевіряли його вже шість разів із 2012 року. Усе тому, що він встановлював світові рекорди", – цитує Тайгарт Velo News.

Гроув, застосувавши допінг, жодної шкоди суперникам усе одно не завдав. Їх просто не було – в категорії "90-94" виступав тільки він.

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