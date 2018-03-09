90% у Києві і понад 70% в Україні померлих кремують, – представник ритуального дому

Основну масу померлих українців піддають кремації, бо це обходиться набагато дешевше, підкреслив представник ритуального дому Андрій Дудник.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого.

У державі сьогодні нараховується 35 тисяч місць захоронення. Основна маса – сільські кладовища, де ховають людей в гробах. Інші – міські кладовища. І саме при похованні містян виникають труднощі і нюанси. Основну масу кремують, бо це набагато дешевше,

– повідомив Дудник.

Непереповнених кладовищ в Києві немає, зазначив експерт з соціальних питань Андрій Павловський. Альтернативний варіант – кремація. Але якщо хочете поховати в межах Києва – давайте хабарі муніципальним службам і комунальним конторам. Отака нині процедура.

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"У нас зносяться старі кладовища, а на їхніх місцях будуються чи то офісно-розважальні заклади, чи то будівлі судів. Пам'ятаєте, як суд побудували на кістках? Просто могили знесли і побудували красиве приміщення суду. Там дійсно діялася чортівня", – прокоментував експерт.

Проте з кремацією не все так просто. За словами Дудника, крематорії існують лише в Києві, Харкові та Одесі. Померлих для спалення везуть туди з інших міст. Приватних крематоріїв немає. І нові поки не будуються.

Мінімальна ціна перетворення трупа на прах – п'ять тисяч гривень.

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