10:36
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

90% у Києві і понад 70% в Україні померлих кремують, – представник ритуального дому

1443 Читать новость на русском
Крематорії існують лише в трьох містах України
Крематорії існують лише в трьох містах України / 24 канал

Основну масу померлих українців піддають кремації, бо це обходиться набагато дешевше, підкреслив представник ритуального дому Андрій Дудник.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Нові правила захоронення: родичі чекатимуть кілька тижнів, щоб поховати померлого.

У державі сьогодні нараховується 35 тисяч місць захоронення. Основна маса – сільські кладовища, де ховають людей в гробах. Інші – міські кладовища. І саме при похованні містян виникають труднощі і нюанси. Основну масу кремують, бо це набагато дешевше,
– повідомив Дудник.

Непереповнених кладовищ в Києві немає, зазначив експерт з соціальних питань Андрій Павловський. Альтернативний варіант – кремація. Але якщо хочете поховати в межах Києва – давайте хабарі муніципальним службам і комунальним конторам. Отака нині процедура.

Читайте також: Католикам заборонили розвіювати прах померлих після кремації

"У нас зносяться старі кладовища, а на їхніх місцях будуються чи то офісно-розважальні заклади, чи то будівлі судів. Пам'ятаєте, як суд побудували на кістках? Просто могили знесли і побудували красиве приміщення суду. Там дійсно діялася чортівня", – прокоментував експерт.

Проте з кремацією не все так просто. За словами Дудника, крематорії існують лише в Києві, Харкові та Одесі. Померлих для спалення везуть туди з інших міст. Приватних крематоріїв немає. І нові поки не будуються.

Мінімальна ціна перетворення трупа на прах – п'ять тисяч гривень.

Читайте також: Російських найманців спалюють у мобільних крематоріях, – екс-глава "ДНР"

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук