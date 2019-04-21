"95 Квартал" вже запланував зйомки без Зеленського: хто може його замінити

Студія "Квартал 95", керівником і актором якої є кандидат у президенти Володимир Зеленський, вже написала концерт без його участі. Тепер у команді з'являться нові люди, а обов'язки кандидата між собою розділять кілька осіб.

Про це повідомив представник студії і штабу Зеленського Артем Гагарін журналістам.

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Уже написаний концерт і зйомки 5 травня без Зеленського. Життя триває. Якщо "95 Квартал" зупиниться, то хто буде жартувати над Зеленським? Але мені здається, що він зробить все, щоби не дати нам жодного приводу для таких жартів,

– сказав він.

Так, 20 квітня уже була "начитка" нового концерту без Зеленського. Проте, за словами Гагаріна, "життя продовжується" і в студії з'являться "нові обличчя".

Представник студії не відповів конкретно, хто саме займе місце Зеленського. Проте, відтепер у "95 Кварталу" не буде конкретного керівника, а повноваження розділять між кількома людьми.

Гагарін додав, що Зеленський пообіцяв піти в політику і покинути студію. Тому, він виконає свою обіцянку і не буде розриватися між "Кварталом" та політикою.