Станіславський тренується у тенісному клубі "Унікорт". Там і відбудеться офіційна церемонія нагородження рекордсмена.

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Коли відбуватиметься церемонія

Церемонія нагородження відбудеться 7 липня у Харкові на центральному корті тенісного клубу "Унікорт". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.



Леонід Станіславський номінований на найкращого тенісиста світу / Фото фейсбук Лани Вєтрової

Двічі нагороджений

Леонід Станіславський двічі здобував титул національного рекордсмена України як "Найповажнішого віку тенісист" та "Найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї". Так його відзначили у 2017 році.

Попри свій вік, харків'янин тренується понад 30 років. Він ходить до тенісного клубу тричі на тиждень у будь-яку пору року.

Моє життя пов'язано взагалі з тенісом. Так сказати, в лапках, прославився я в 90 років. Зі мною Валерій Бурко провів майстер-клас – показали по телевізору. З цього часу я їжджу всім світом. Це для мене просто життя,

– розповідає Леонід Станіславський.



Харків'янин став найкращим тенісистом світу в категорії 90+ / Фото My Kharkov. info

Довідка. Василь Бурко – відомий харківський тенісист. Він є чемпіоном СРСР серед молоді (1961 рік), призером чемпіонатів СРСР (1959 – 1967), членом збірної України та СРСР (1959 – 1967).

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