Станіславський тренується у тенісному клубі "Унікорт". Там і відбудеться офіційна церемонія нагородження рекордсмена.

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Коли відбуватиметься церемонія

Церемонія нагородження відбудеться 7 липня у Харкові на центральному корті тенісного клубу "Унікорт". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Леонід Станіславський Тенісист Рекордсмен світу Книга Рекордів Гіннеса
Леонід Станіславський номінований на найкращого тенісиста світу / Фото фейсбук Лани Вєтрової

Двічі нагороджений

Леонід Станіславський двічі здобував титул національного рекордсмена України як "Найповажнішого віку тенісист" та "Найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї". Так його відзначили у 2017 році. 

Попри свій вік, харків'янин тренується понад 30 років. Він ходить до тенісного клубу тричі на тиждень у будь-яку пору року.

Моє життя пов'язано взагалі з тенісом. Так сказати, в лапках, прославився я в 90 років. Зі мною Валерій Бурко провів майстер-клас – показали по телевізору. З цього часу я їжджу всім світом. Це для мене просто життя,
– розповідає Леонід Станіславський.

  Леонід Станіславський тенісист рекодсмен світу Книга Рекордів Гіннеса
Харків'янин став найкращим тенісистом світу в категорії 90+ / Фото My Kharkov. info

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