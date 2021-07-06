Найкращий тенісист у світі: 97-річний харків'янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Джерело:тенісний клуб "Унікорт"
Харків'янина Леоніда Станіславського внесли до світової Книги Рекордів Гіннеса. Його офіційно визнали найкращим тенісистом у віковій категорії 90+. У свої 97 років чоловік продовжує активно готуватися до наступних чемпіонатів.
Станіславський тренується у тенісному клубі "Унікорт". Там і відбудеться офіційна церемонія нагородження рекордсмена.
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Коли відбуватиметься церемонія
Церемонія нагородження відбудеться 7 липня у Харкові на центральному корті тенісного клубу "Унікорт". Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Леонід Станіславський номінований на найкращого тенісиста світу / Фото фейсбук Лани Вєтрової
Двічі нагороджений
Леонід Станіславський двічі здобував титул національного рекордсмена України як "Найповажнішого віку тенісист" та "Найповажнішого віку людина, яка здійснила спуск на тролеї". Так його відзначили у 2017 році.
Попри свій вік, харків'янин тренується понад 30 років. Він ходить до тенісного клубу тричі на тиждень у будь-яку пору року.
Моє життя пов'язано взагалі з тенісом. Так сказати, в лапках, прославився я в 90 років. Зі мною Валерій Бурко провів майстер-клас – показали по телевізору. З цього часу я їжджу всім світом. Це для мене просто життя,
– розповідає Леонід Станіславський.
Харків'янин став найкращим тенісистом світу в категорії 90+ / Фото My Kharkov. info
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