9 березня стартує зимова Паралімпіада у південнокорейському Пхьончхані

9 березня відбудеться церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор-2018, які пройдуть у південнокорейському Пхьончхані, початок – о 12:50 за київським часом. Загалом на Іграх мають розіграти 80 комплектів нагород. Завершаться змагання 18 березня.

Зауважимо, що право здобути медалі спортсмени матимуть у шести дисциплінах: біатлоні, керлінгу на візках, лижних і гірськолижних видах спорту, пара-сноуборді, следж-хокеї.

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Україну на Іграх представлятимуть 30 атлетів, хоча заявки здобули 33 українці, але вони вибули через хворобу. До слова, до цього числа входять і 10 спортсменів-лідерів або гайди, які супроводжуватимуть паралімпійців з вадами зору на трасі під час змагань.

Атлети з України змагатимуться у 3 видах спорту – лижних перегонах, біатлоні та гірських лижах.

Загалом Паралімпіада-2018 триватиме 10 днів і завершиться 18 березня.