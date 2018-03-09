9 березня стартує зимова Паралімпіада у південнокорейському Пхьончхані
9 березня відбудеться церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор-2018, які пройдуть у південнокорейському Пхьончхані, початок – о 12:50 за київським часом. Загалом на Іграх мають розіграти 80 комплектів нагород. Завершаться змагання 18 березня.
Зауважимо, що право здобути медалі спортсмени матимуть у шести дисциплінах: біатлоні, керлінгу на візках, лижних і гірськолижних видах спорту, пара-сноуборді, следж-хокеї.
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Україну на Іграх представлятимуть 30 атлетів, хоча заявки здобули 33 українці, але вони вибули через хворобу. До слова, до цього числа входять і 10 спортсменів-лідерів або гайди, які супроводжуватимуть паралімпійців з вадами зору на трасі під час змагань.
Атлети з України змагатимуться у 3 видах спорту – лижних перегонах, біатлоні та гірських лижах.
Загалом Паралімпіада-2018 триватиме 10 днів і завершиться 18 березня.
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