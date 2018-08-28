9 безпечних продуктів, які не містять глютену

Глютен – це білок, наявний у деяких зернових культурах. Тож для людей, у яких є непереносимість до глютену, важливо уникати таких продуктів. Та є такі страви, яких помилково уникають.

1. Одним з таких продуктів, які не містять глютену, є рис, передає Сosmo. Найкраще споживати коричневий рис, багатий клітковиною.

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2. Всі овочі і фрукти не містять глютену, тож спокійно можна готувати улюблені страви з картоплі.

3. Йогурт без домішок теж безглютеновий. А от склад граноли, печива та солодощів варто перевіряти.

4. Мигдальне борошно та інші продукти з горіхів теж можна спокійно споживати.

Мигдаль та інші горіхи – безглютенові

5. Вівсянку теж можна споживати, але для повної впевненості прочитайте етикетку і почніть з невеликої порції. Адже часто виробники не ділять крупи за наявністю глютену.

6. Всі необроблені тваринні білки – курка, яловичина, риба та яйця не містять глютену.

7. Кукурудзу теж можна сміливо їсти. А от до продуктів, у складі яких є кукурудзяна мука, варто ставитись обережно – вони можуть містити глютен. Те ж саме стосується попкорну.

8. Кіноа, як і рис, не містить глютен і має багато поживної клітковини.

9. Боби і зелень багаті залізом. Саме цього мінералу часто не вистачає організму на безглютеновій дієті.

Боби і зелень не містять глютену

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