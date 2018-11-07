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      9 харчових звичок, які зупиняють старіння шкіри

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      9 звичок, які зупиняють старіння шкіри
      9 звичок, які зупиняють старіння шкіри / unsplash.com

      Харчування є основою стрункої фігури та підтягнутої гарної шкіри. Тож аби підтримувати тіло в гарні формі, варто звернути увагу на декілька важливих харчових звичок.

      1. Не їжте або максимально обмежте цукор та обмежуйте продукти з високим глікемічним індексом, Сosmo.

      2. Обмежте вживання незбираного молока, адже воно містить гормони, що впливають на вироблення шкірного сала.

      Читайте також: Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри

      3. Їжте багато овочів, зокрема, зелених. Адже клітковина очищає організм – виводить з нього токсини і шлаки.

      via GIPHY

      4. Пийте щодня 2 літри чистої води.

      5. Споживайте білкову їжу (м'ясо, риба, курка, індичка, яйця, морепродукти). Адже при нестачі білка шкіра стає тоншою та втрачає еластичність.

      6. Їжте омега-3 жирні кислоти, які зберігають в організмі колаген (відповідає за пружність і відсутність зморшок на шкірі). Для підтримки краси також можна пити колаген у капсулах та вживати вітамін D3.

      7. Якщо шкіра сохне і лущиться – додайте до раціону більше вуглеводів, жирів і вітаміну А. Їх можна знайти у червоних і помаранчевих фруктах та овочах.

      8. Уникнути мімічних зморшків допоможе вітамін С. Їжте чорну смородину, цитрусові та пийте відвар з шипшини.

      9. Комплекс вітамінів, які міститься в горіхах, яєчному жовтку, печінці і пивних дріжджах, допоможуть уникнути тривалого стійкого збудження нервових центрів та м'язової тканини.

      via GIPHY

      Що таке глікемічний індекс? Це показник, який показує, з якою швидкістю той чи інший харчовий продукт розщеплюється в організмі людини і перетворюється на глюкозу — головне джерело енергії. Чим швидше розщеплюється продукт, тим вищий його глікемічний індекс. За еталон була прийнята глюкоза, глікемічний індекс якої дорівнює 100. Це важливий показник, який враховують при складанні дієт для людей з цукровим діабетом та надлишковою вагою.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я LifeStyle Поради Краса Красиве тіло
      Джерело: 24 Канал
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