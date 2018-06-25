9 ідей золотого манікюру для коротких нігтів: фото
Влітку блискучий манікюр завжди буде у тренді, оскільки він чудово сяє та переливається на сонці.
Золотий манікюр можна зробити за допомогою декоративної фольги чи блискіток або ж скомбінувати кілька кольорів. Такий дизайн ідеальний варіант для вечірнього виходу.
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Пропонуємо, переглянути добірку варіантів золотого манікюру, який буде чудово виглядати на коротких нігтях.
Джерело: 24 Канал
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