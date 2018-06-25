9 ідей золотого манікюру для коротких нігтів: фото

Влітку блискучий манікюр завжди буде у тренді, оскільки він чудово сяє та переливається на сонці.

Золотий манікюр можна зробити за допомогою декоративної фольги чи блискіток або ж скомбінувати кілька кольорів. Такий дизайн ідеальний варіант для вечірнього виходу.

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Пропонуємо, переглянути добірку варіантів золотого манікюру, який буде чудово виглядати на коротких нігтях.

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 2 Бер 2018 р. о 8:22 PST

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 26 Тра 2017 р. о 9:54 PDT

Допис, поширений Paintbox (@paintboxnails) 6 Тра 2018 р. о 6:39 PDT

Допис, поширений Her Majesty's Pleasure (@hermajestyspleasure) 15 Січ 2018 р. о 11:52 PST

Допис, поширений Her Majesty's Pleasure (@hermajestyspleasure) 30 Гру 2017 р. о 10:07 PST

Допис, поширений Paintbox (@paintboxnails) 20 Лют 2018 р. о 5:45 PST

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 5 Лис 2017 р. о 2:36 PST

Допис, поширений Cassandre Marie (@cassmariebeauty) 22 Січ 2017 р. о 10:31 PST