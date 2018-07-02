9 камер на одному смартфоні – унікальна розробка компанії Light

Компанія Light представила унікальну концепцію та навіть розробила робочий прототип, у якому на задній панелі смартфона розміщено одразу дев’ять об’єктивів.

Про це пише Techtoday.in.ua.

Така кількість об’єктивів дає змогу отримати отримувати одну загальну картинку роздільною здатністю 64 МП. За словами розробників, також таким чином можна покращити якість зйомки в умовах поганого освітлення та спростити втілення фотоефектів на основі глибини різкості.

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Звичайно, якщо цю технологію втілять у конкретній моделі смартфона, то це буде пристрій топового рівня.

Окрім того, Light випускає окрему фотокамеру з цією ж технологією. Щоправда, апарат отримає одразу 16 об’єктивів загальною роздільною здатністю 52 мегапікселі. Цей пристрій коштує 1950 доларів (50 700 гривень).

При цьому виданню Washington Post вдалось з’ясувати, що технологія Light може з’явитися у смартфонах вже цього року. Розробник проводить переговори з виробником Foxconn, на потужностях якого складають iPhone.

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