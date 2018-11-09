9 листопада 2018 року вшановують Нестора Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він традиційно вважається одним з авторів "Повісті минулих літ".

Також у день пам’яті Нестора Літописця відзначається День української писемності та мови, і традиційно, пишеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Нестор Літописець є покровителем письменників, журналістів та істориків.

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Іменини 9 листопада святкують: Нестор.

Народні прикмети на 9 листопада

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– Іній на деревах віщуватиме мороз.

– Випав сніг на сиру землю – буде рання весна з великою кількістю підсніжників.

Що можна робити 9 листопада

1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

2. Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати обітницю, виконати її, і дуже скоро людина одужає

Що не можна робити 9 листопада

1. Не можна проігнорувати виконання обіцянки, адже це може призвести до нещастя.

2. Якщо ваше життя пов'язане зі сценою і після виступу ви приймете в дар живі квіти, то незабаром, ваша популярність згасне.