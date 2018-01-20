9 незвичайних причин завести кота, які підтверджені наукою

Вони м'які, пухнасті, грайливі, у них розкішні хвости і заспокійливе муркотіння. Навіть фото або відео з котиками здатні моментально підвищити настрій! Але існують ще ще кілька серйозних причин якомога швидше звести кота, які підтверджені наукою.

Користь для серця

Муркотіння кота відмінний спосіб знизити рівень щоденного стресу. А де менше стресу, там менше навантаження на серце і судини. Загалом, не дивно, що ризик смерті від серцево-судинних захворювань у власників котів істотно нижче, ніж у тих, хто не додумався завести кота.

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М'язи і кістки стануть міцнішими

Для цього зовсім не доведеться носити кота на руках постійно! Від вас вимагається лише регулярно гладити звіра, щоб він муркотів. Муркотіння – це звуки на частоті 20-140 Гц. Дослідження показують, що частоти в діапазоні 18-35 Гц покращують рухливість суглобів і м'язів після травм, а також здатні загоювати мікротравми і запобігати м'язову атрофії.

Якщо ви чоловік, у вас буде більше прихильниць

Жінок приваблюють чоловіки, які мають домашніх тварин. Більше 90% одиноких жінок щиро вважають, що такі кавалери дбайливіші і цікавіші, а тому охоче погоджуються на побачення.

Ви прокачає навички спілкування

Дослідники виявили, що діти, які страждають аутизмом, набували навичок соціальних взаємодій краще, якщо у них була домашня тваринка, кіт в тому числі.

По суті, коти пробуджують інтерес до оточуючих людей і покращують здібності до спілкування. Хороший план не тільки для малюків-аутистів, а й для всіх, хто страждає від власної замкнутості і соромливості.

Знизиться ризик підхопити інфекцію

Вусатий домашній вихованець допомагає зміцнити імунну систему немовлят. Зокрема, ефективно налаштувати її на захист від респіраторних захворювань. Також кішка в будинку здатна знизити ризик виникнення гастроентериту у дітей.

Не буде алергії

Якщо у вас немає алергії на кішок, вихованець допоможе більш успішно протистояти іншим подразників. Цей зв'язок доведений на прикладі дітей. Чим активніше і частіше дитина контактує з котами, тим менше ймовірність, що у нього буде алергія або астма.

Покращиться психічне здоров'я

Кілька років тому авторитетна британська компанія Cats Protection опитала більше 600 чоловік, серед яких були як власники котів, так і люди, які не мають домашніх тварин взагалі. Частина опитаних страждала всілякими психічними розладами.

Вчені проаналізували відповіді і прийшли до висновку: 87% з тих, у кого були коти, стверджували, що домашній вихованець благотворно впливає на їх психологічне самопочуття.

Ви не будете страждати від самотності

Протягом життя кожен з нас переживає періоди самотності і соціального відторгнення. Вони можуть бути пов'язані, наприклад, з переїздом в незнайоме місто або країну, втратою друзів чи близьких. Що виникає при цьому почуття самотності часом настільки велике, що хочеться опустити руки.

Домашній вихованець – істота, яка змушує господаря організовувати своє життя: піклуватися, годувати, вчасно чистити лоток. А в результаті людина відчуває власну потрібність і продовжує жити далі, незважаючи ні на що.

Ви будете краще спати

Опитування серед пацієнтів, які страждають розладами сну, дають цікавий результат: якщо домашній вихованець перебуває в спальні або навіть в ліжку, сон стає більш спокійним, глибоким і умиротвореним. На це вказують понад 40% опитаних.