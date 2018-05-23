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9 продуктів, які нададуть шкірі природного сяяння

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Цитрусові корисні для шкіри
Цитрусові корисні для шкіри / tastesbetterfromscratch.com

Найкращими друзями здорової шкіри є свіжа зелень, овочі та фрукти. Продукти, багаті антиоксидантами, вітамінами та іншими поживними речовинами, можуть суттєво покращити колір обличчя.

Ці продукти у парі із захистом від сонця та звичайними процедурами з догляду здатні надати шкірі природного сяяння та красивого вигляду. 

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Цитрусові

Апельсини, грейпфрути, лимони та лайми створюють дивовижний коктейль. Вітамін С допомагає вашій шкірі виробляти колаген для розгладження.

Вживання цього вітаміну є ключовим елементом для поліпшення загальної текстури шкіри,
– каже експерт Мірела Мітан.

Крім того, вітамін С є антиоксидантом, який може захистити від пошкодження сонцем та гіперпігментації.

Цитрусові 

Чорниця

Їх глибока фіолетова пігментація натякає на їх високий вміст антиоксидантів, зокрема, антоціани і біофлавоноїди. Вживання чорниці здатне позбавити шкіру від токсинів (наприклад, вільних радикалів) зсередини.

Чорниця

Зелений чай

Коли зелений чай гарячий, він випускає катехіни, тип антиоксидантів з протизапальними та протираковими властивостями, які можуть сприяти збільшенню кровотоку на шкіру.

Дослідження 2007 року The Journal of Nutritional Biochemistry показало, що вживання від двох до шести чашок на день може допомогти запобігти раку шкіри (хоча це не звільняє вас нехтувати сонцезахисним кремом).

Зелений чай 

Сафлорова олія

Омега-6 жирні кислоти, які виявили у сафлоровій олії, є багатими зволожуючими засобами. Дослідження, проведене в 2018 році, показало, що ця олія також має протизапальні ефекти.

Сафлорова олія

Бульйон

Багато знаменитостей змінили свою ранкову каву на бульйон. Оскільки ця страва надзвичайно багата колагеном – найбагатшим білком в організмі, виявленим у шкірі, кістках, м'язах та сухожиллях.

І хоча колаген, який ви їсте, не перетворюється на колаген у вашій шкірі, дослідження у Journal of Skin Pharmacology and Physiology показало, що споживання колагену може реально підвищити еластичність та сприяє підвищенню зволоження шкіри.

Бульйон

Шпинат

Вітамін Е і бета-каротин, якими багатий шпинат, захищають клітини шкіри від вільних радикальних ушкоджень (що може спричинити рак шкіри та передвчасне старіння).

Шпинат

Солодка картопля

Як і апельсини, солодка картопля також багата вітаміном С, який розгладжує зморшки. Дослідження в The American Journal of Clinical Nutrition показало, що добровольці, які споживали близько чотирьох міліграмів вітаміну С (близько половини маленької солодкої картоплини) щодня протягом трьох років, зменшили появу зморшок на 11 відсотків.

Солодка картопля

Помідори

Лікопін, який робить помідори червоними, допомагає захистити шкіру від вільних радикалів, викликаних ультрафіолетовими променями.

На половину чашки готових помідорів або макаронного соусу припадає 16 міліграмів лікопену.

Помідори

Тунець

Тунець містить селен, який допомагає зберегти еластин та протеїн, які зберігають шкіру гладкою та щільною. Також антиоксидант захищає від сонця (він зупиняє вільні радикали, що утворюються під впливом УФ).

Також високий вміст жирної кислоти омега-3 у тунці допомагає зберегти колаген, боротися з запаленням та підтримувати шкіру здоровою.

Тунець

Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Краса
Джерело: Women's Health
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