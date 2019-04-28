9-річна дитина надіслала 3 євро на відновлення Нотр-Даму

Собор Паризької Богоматері було сильно пошкоджено після пожежі, яка трапилася 15 квітня. 9-річна британка Кейтлін Хендлі надіслала трохи більше ніж 3 євро на реставрацію храму.

Дівчинка написала лист фундації Fondation du Patrimoine, яка збирає кошти на відновлення храму, пише CNN.

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Кейтлін пожертвувала на реставрацію собору 3,38 євро. Вона зазначила, що почула про пожежу в Нотр-Дамі по радіо і захотіла допомогти.

Я знаю, що це не багато, але кожен може допомогти,

– написала британка.

Батько Кейтлін Саймон Хендлі розповів, що його дочка "дуже засмутилася", коли дізналася, скільки років собору. "Вона відчула, що повинна щось зробити. Вона сказала, що не може дати сотні або тисячі, але дасть те, що може", – сказав він.

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Лоуренс Леві, прес-секретар Fondation du Patrimoine, розповіла, що організація отримує тисячі пожертв щодня. До слова, щоб врятувати пам'ятку світової культури собор Notre Dame de Paris вже зібрали понад 700 мільйонів євро.

Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.



Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

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