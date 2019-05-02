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      9-річна дитина загинула на сміттєзвалищі у Миколаєві

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      На Миколаївському сміттєзвалищі загинула дев'ятирічна дитина. За словами свідків, хлопчик разом із матір'ю сортували сміття.

      На полігоні твердих побутових відходів вони перебувати взагалі не мали права. Але родина загиблого, як і багато інших, мешкає в ромському таборі просто під парканом сміттєзвалища. І заробляє тим, що збирає вторинну сировину. 

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      За словами працівників полігону, вони намагаються не пускати туди сторонніх, навіть паркан побудували. Втім в той же день, як паркан встановили, мешканці ромського табору зробили в ньому отвори і продовжили збирати вторсировину.

      Місцеві розповіли, що у самому ромському таборі працюють на полігоні за домовленістю і з адміністрацією об'єкту. Коли сталася трагедія, рідні самотужки відкопали дитину та повезли до лікарні. Втім, лікарі пояснили, що дев'ятирічного хлопчика привезли без ознак життя.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі дитину. Втім, з самим табором вони нічого зробити не можуть, бо законодавство не дозволяє.

      В повноваження поліції не входить виселення цих осіб. Ці особи, вони є громадянами України, 
      – сказав начальник районного відділення поліції Кирило Барашовський.

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      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Миколаєва
      Джерело: 24 канал
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