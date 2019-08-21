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      9-річна донька бійця пригадала, як чекала тата з війни: зворушливі слова

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      Кримчанин Борис Рябуха у 2014 році залишив окупований Крим та поїхав захищати Україну на Схід. За його спиною – бої за Донецький аеропорт, Піски, гору Карачун. Нині Борис готує лейтенатів, щоб у війську служили лише професіонали.

      На передову Борис потрапив у квітні 2014 року. Там він у 95 житомирській бригаді провів наступні 3,5 роки. Тоді він був капітаном та возив боєприпаси для бригади. На його очах звільняли Слов'янськ і Лисичанськ.

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      Повернувся Борис до Харкова у 2017 році. Тепер в Університеті повітряних сил викладає курсантам.

      Борис Рябуха
      Борис Рябуха

      "Краще свій досвід направити в потрібний бік. Вчити людей на своєму досвіді – це корисніше, ніж де-небудь в Києві просто сидіти в кабінеті", – сказав демобілізований військовослужбовець ЗСУ Борис Рябуха.

      Він не лише Герой України, а й чудовий батько. У Бориса нещодавно народилася третя донечка.


      Військовий з доньками та дружиною

      Поки чоловік воював за мільйони українських родин, його сім'я пройшла свою війну. Середню доньку з татом знайомили по фото. Старша засинала, обіймаючи замість тата плакат.

      Коли ми жили в Житомирі, мені було шість років і я ходила в перший клас. І я там подружилася з декількома дівчатками. Вони говорили, а ось ми з татом те зробили, а ось ми з татом інше зробили. Потім я приходила додому, стрибала на ліжко і ридала,
      – пригадує донька Бориса Рябухи Марина.

      "Потихеньку адаптувалися, в колі сім'ї. Ми його дуже любимо. Ми дуже щасливі, раді, що він з нами. Коли сім'я в зборі, що може бути краще?", – сказала дружина військового Анна.


      Донька Бориса Рябухи Марина

      Тепер для сім'ї Бориса Харків став другою домівкою, але понад усе чоловік мріє колись показати донькам Тарханкут в українському Криму.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Харкова Анексія Криму Новини Криму АТО
      Джерело: 24 канал
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