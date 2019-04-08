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      9 років за крадіжку з військової частини: суд виніс вирок "солдату-хакеру"

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      9 років за крадіжку з військової частини: суд виніс вирок "солдату-хакеру"

      Військовослужбовець-контрактник наважився на крадіжку унікального обладнання з військової частини на майже мільйон гривень, бо мріяв відкрити "ферму з виготовлення біткойнів". Натомість отримав вирок суду і покарання за злочин – 9 років позбавлення волі.

      Суд у Житомирі виніс вирок – 9 років позбавлення волі – винному у крадіжці з військової частини деталей інтерактивного комплексу імітаційного моделювання бойових дій. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

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      Слідство виявило, що солдат-контрактник був оператором групи імітаційного моделювання і мав доступ до комп'ютерного класу з інтерактивним комплексом. Просто під час виконання своїх обов'язків "солдат-хакер" незаконно заволодів деталями комплексу на 850 тисяч гривень", як зазначено у повідомленні прокуратури.

      Львів
      Кімната інтерактивного комплексу імітаційного моделювання бойових дій

      Ці деталі крадій продавав, а за отримані гроші мав на меті придбати "ферму з виготовлення біткойнів".

      Утім, цього йому швидко не вдасться досягти, адже крім ув'язнення суд зобов'язав чоловіка відшкодувати завдані державі збитки – 597 тисяч гривень (частину деталей на 370 тисяч гривень правоохоронцям вдалося повернути, виявивши покупців краденого у Києві та Львові).

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Гроші Новини Житомира Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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