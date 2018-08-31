9 розкішних лаків з блискітками, які ви захочете носити постійно

Сяючий манікюр завжди хороший вибір, чи то з крупними чи дрібними блискітками.

Більше того, мерехтливий лак пасуватиме до осінніх образів, зробивши яскравий акцент. Читайте також: Французький манікюр: нетипові ідеї класичного покриття Дивіться далі дев'ять лаків, які допоможуть зробити нігті сяючими. Butter London у відтінку "Lovely Jubbly" Lovely Jubbly Smith & Cult у відтінку "Dirty Baby" Dirty Baby JINsoon у відтінку "Verismo" Verismo OPI у відтінку "This Color's Making Waves" This Color's Making Waves Chanel у відтінку "Émeraude" Émeraude Sally Hansen Color Therapy у відтінку "Therapewter" Therapewter Julep у відтінку "Brooklyn" Brooklyn Essie у відтінку "Set in Stones" Set in Stones Nails Inc. Caffeine Hit у відтінку "Rise & Grind" Rise & Grind