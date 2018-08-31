9 розкішних лаків з блискітками, які ви захочете носити постійно
Сяючий манікюр завжди хороший вибір, чи то з крупними чи дрібними блискітками.
Більше того, мерехтливий лак пасуватиме до осінніх образів, зробивши яскравий акцент.
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Дивіться далі дев'ять лаків, які допоможуть зробити нігті сяючими.
Butter London у відтінку "Lovely Jubbly"
Lovely Jubbly
Smith & Cult у відтінку "Dirty Baby"
Dirty Baby
JINsoon у відтінку "Verismo"
Verismo
OPI у відтінку "This Color's Making Waves"
This Color's Making Waves
Chanel у відтінку "Émeraude"
Émeraude
Sally Hansen Color Therapy у відтінку "Therapewter"
Therapewter
Julep у відтінку "Brooklyn"
Brooklyn
Essie у відтінку "Set in Stones"
Set in Stones
Nails Inc. Caffeine Hit у відтінку "Rise & Grind"
Rise & Grind
Джерело: cosmopolitan.com
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