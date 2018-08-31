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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

9 розкішних лаків з блискітками, які ви захочете носити постійно

686 Читать новость на русском
Топ-9 блискучих лаків
Топ-9 блискучих лаків

Сяючий манікюр завжди хороший вибір, чи то з крупними чи дрібними блискітками.

Більше того, мерехтливий лак пасуватиме до осінніх образів, зробивши яскравий акцент.

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Дивіться далі дев'ять лаків, які допоможуть зробити нігті сяючими.

Butter London у відтінку "Lovely Jubbly"

Lovely Jubbly

Smith & Cult у відтінку "Dirty Baby"

Dirty Baby

JINsoon у відтінку "Verismo"

Verismo

OPI у відтінку "This Color's Making Waves"

This Color's Making Waves

Chanel у відтінку "Émeraude"

Émeraude

Sally Hansen Color Therapy у відтінку "Therapewter"

Therapewter

Julep у відтінку "Brooklyn"

Brooklyn

Essie у відтінку "Set in Stones"

Set in Stones

Nails Inc. Caffeine Hit у відтінку "Rise & Grind"

Rise & Grind

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: cosmopolitan.com
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