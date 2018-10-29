9 секретів у взаєминах з дітьми для щасливих батьків

Батьки люблять дитину не за успіхи або гарну поведінку, її просто люблять – без умов. Та не завжди досягти розуміння і гармонії у стосунках зі своїм чадом легко.

Бути батьком – завдання зі складних, і далеко не всі з ним добре справляються, пише 4Mamas.

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Як же досягти гармонії у взаєминах зі своїми дітьми, не робити помилок з власного дитинства, не сварити їх, а правильно пояснювати ситуацію – дивіться у цікавій інфографіці з порадами від фахівців.

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