9 сигналів тіла, які свідчать про зловживання солодощами

Багато солодкоїжок виправдовують любов до цукерок та кексів тим, що мозку для роботи необхідна глюкоза. Так, але все має мати межу, адже страждатимуть інші органи тіла.

Мова йде не лише про кондитерські вироби і фрукти, а й про інші продукти, які містять багато цукру, зокрема, кетчупи та соуси, передає 24apteka.

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1. Однією з перших ознак надмірного споживання цукру для організму є висипання на шкірі. Адже надмірне вживання цукру підвищує вироблення інсуліну, що посилює активність сальних залоз, а велика кількість шкірного сала закупорює пори – на шкірі з'являються вугрові висипання. Також можуть виникати почервоніння, сухість та лущення шкіри.

Зловживання солодким призводить до передчасного старіння

2. В процесі перетравлення цукру в кров вивільняється глюкоза, а це впливає на циркуляцію колагену, який відповідає за стан шкіри. Тож виникає передчасне старіння шкіри – утворюються зморшки, шкіра втрачає еластичність і пружність.

3. Надмірне вироблення інсуліну і гормонів стресу запускають запальний процес у тканинах, через що виникає біль у м'язах і суглобах.

4. Надмірне вживання цукру може спричинити стійкий підвищений артеріальний тиск.

5. Очевидно, що цукор вплине і на здоров'я зубів, провокуючи карієс і руйнування зубів.

Не зловживайте цукерками – це допоможе зберегти чарівну посмішку

6. Однією з причин підвищеного газоутворення і здуття живота є надмірне захоплення продуктами з цукром.

7. Оскільки надмірне вживання цукру провокує стрибки глюкози у крові, це може безпосередньо вплинути на перепади настрою.

8. Зі слів науковців, порушення сну, а саме сонливість, також виникає через різкі перепади цукру у крові.

9. Надмірне вживання цукру знижує захисні сили організму більш, ніж у 15 разів. Тож організм легше атакуватимуть застуди та грип.

Аби уникнути низки неприємних наслідків – зробіть акцент на фруктах, не зловживайте солодощами і їжте лише натуральні смаколики – домашню випічку, мармелад, чорний шоколад, зефір та халву.

Хочеться солодкого – з'їжте яблуко

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