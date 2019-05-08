Афіша подій 9 травня у Києві: як цей день пройде у столиці

Цьогоріч у Києві пройде традиційне відзначення Дня пам'яті та примирення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Міська рада Києва вже затвердила план урочистих подій на День перемоги. Відтак, параду не буде, натомість буде покладання квітів до могил воїнів та інша пам'ятна програма.

Цими днями, 8 та 9 травня в усіх районах столиці передбачені тематичні концертні програми. А протягом квітня і травня – уроки пам'яті, виховні години, реквієми, мітинги, тематичні просвітницькі проекти, творчі та наукові заходи, конференції, засідання за круглим столом, концерти, книжкові виставки.

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Події в Києві 9 травня на День перемоги

Пуща Водиця

7 травня у Пущі-Водиці привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни.

Парк Вічної Слави

9 травня традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Національний музей історії України

9 травня, з 11 ранку до 17-ї години, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в рамках концертно-тематичної програми "Пам'ятаємо – Перемагаємо!" відбудуться поминальний реквієм "Пам'ять" та молебень за мир в Україні.

Співоче поле

9 травня, із 12 до 18 години, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму "Рокам ніколи пам'яті не стерти" за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських колективів.

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