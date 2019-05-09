Як проходить 9 травня в Україні

В Україні 9 травня відзначають День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У масових заходах у різних містах країни візьмуть участь тисячі людей, а в посиленому режимі працюватимуть 32 тисячі правоохоронців.

У Києві 9 травня на центральних вулицях обмежили рух транспорту біля Парку Вічної Слави у зв'язку із пам'ятними урочистими подіями.

Читайте також: День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

Зокрема, рух перекриють на вулицях Грушевського (від провулку Кріпосного до вулиці Арсенальної), Московській (від Кловського узвозу до площі Арсенальної), Мазепи (від площі Арсенальної до вулиці Лаврської), М. Омеляновича-Павленка, Лаврській (від вулиці Івана Мазепи до вулиці Цитадельної), на провулках Інженерному, Бутишевому та на алеї Героїв Крут.



Зранку 9 травня центр Києва перекрито / фото: "Новое время"

Вранці чинний президент Петро Порошенко вже поклав квіти до могили Невідомого солдата в парку Вічної Слави. Разом із ним участь у поминальних заходах взяли, зокрема, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Православної церкви України Епіфаній і міністр оборони Степан Полторак.

Тим часом, біля станції метро "Арсенальна", звідки має стартувати хода "Безсмертного полку", перебуває величезна кількість силовиків. Водночас пройти звідси до Парку Слави можна лише через коридор поліції: у перехожих перевіряють вміст великих сумок. Біля самого парку – також дуже багато правоохоронців. Також тут можна помітити молодиків спортивної статури.



Біля метро "Арсенальна" (місце старту "Безсмертного полку" можна помітити й імовірних тітушок

Що відомо про 8-9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.