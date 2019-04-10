9 травня має залишитися Днем перемоги над нацизмом, але не вихідним, – В’ятрович

День перемоги, 9 травня, в Україні не має бути державним вихідним. Адже допоки цей день залишатиметься вихідним синхронно з Росією, то він матиме російсько-радянський формат. Це, безперечно, використовувати Росія.

"9 травня має залишитися Днем перемоги над нацизмом, у цей день мають згадувати ветеранів Другої світової, зокрема ветеранів Червоної армії. Але це не повинно бути державним вихідним", – сказав в інтерв'ю "Главкому" голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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8 травня має бути державним вихідним і формат відзначення 8 травня зовсім інший, наголосив він. У будь-якому разі вихідний 9 травня буде скасовано, запевнив історик.

В’ятрович нагадав приклад, коли вихідним в Україні було 7 листопада – день революції у Росії в 1917 році. Майже щороку в цей день відбувалися бійки, сутички, непорозуміння. Після скасування вихідного всі забули про те, що 7 листопада може бути днем для політичних суперечностей.

Зауважимо, що у 2019 році 9 травня ще буде вихідним.

У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті і примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

У 2018 році В'ятрович повідомив, що Український інститут національної пам'яті запропонував Верховній Раді перенести державний вихідний із 9 травня на 8 травня.