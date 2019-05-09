9 травня в окупованому Криму: Аксьонов, БТРи та діти в георгіївських стрічках

З нагоди 9 травня в окупованому Криму провели проросійську акцію "Безсмертний полк" та низку парадів у різних містах. Участь у ній взяв весь окупаційний "бомонд" – самопроголошений голова півострова Сергій Аксьонов, екс-прокурор Наталія Поклонська та заступниця голови "Ради міністрів Республіки Крим" – Лариса Опанасюк, яка є матір’ю музичного дуету ANNA MARIA.

Дива не сталося і всі учасники заходів до 9 травня в окупованому Криму мали на собі георгіївські стрічки, які в Україні заборонені законом. Люди несли в руках портрети учасників Другої світової війни.

Читайте також: Портрети ватажків, форма НКВС та Сталін: фото параду до Дня перемоги на окупованому Донбасі

Симферополь

Может,вам будет любопытно,как Лариса Опанасюк,действующий вице премьер в"правительстве"Крыма и мама недо-Евро-близняшек АнныМарии чтит дидов со всей нашей кодлой дидопочитателей pic.twitter.com/BiV6nDEA9g — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 мая 2019 г.

Найбільше кидаються в очі фото дітей-учасників заходів до 9 травня. Багатьох із них вдягли у військову форму, радянські пілотки та поначіпляли георгіївських стрічок.

Читайте також: "Безсмертний полк" завершив проросійський марш у Києві: затримані та словесні перепалки



Заходи до 9 травня в окупованому Криму

На улицах оккупированного украинского города Симферополь парад железа оккупантов и шабаш бесноватых мародеров из под поребрикаhttps://t.co/4QnwlZtzlj pic.twitter.com/GpHMkG13g8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 мая 2019 г.

Симферополь сегодня

Это все у нас каждый день по Крыму шнырит

Кроме захолустных лаптей-понаехов смотреть на це не может быть интересно никому в Крымуhttps://t.co/6LMGdjfdQk pic.twitter.com/ttA5rveXEM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 9 мая 2019 г.

Дивіться відео з військового параду в окупованій Керчі:

Що таке "Безсмертний полк"? Російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав, зокрема й в Україні: 9 травня акції відбувались і в Києві.



Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

Дивіться відео з акції "Безсмертний полк" у Києві: