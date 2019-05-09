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      9 травня в Україні: Невідомі кинули каміння в автобус з людьми біля Кривого Рогу

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      Поблизу Кривого Рогу невідомі закидали каміння з людьми, що їхали до Дніпра на 9 травня
      Поблизу Кривого Рогу невідомі закидали каміння з людьми, що їхали до Дніпра на 9 травня / Прес-служба "Опозиційного блоку"

      Поблизу Кривого Рогу невідомі закидали камінням автобус з людьми. В "Опозиційному блоці" переконують, що це пенсіонери та люди з дітьми їхали до Дніпра на святкування Дня перемоги. Інцидент трапився близько 6-ї години ранку в районі села Новоселівка на трасі Кривий Ріг – Дніпро.

      За інформацією поліції та "Опоблоку", постраждав лише транспортний засіб – пошкоджено лобове та заднє скло. Водночас політсила стверджує, що закидували автобус камінням молодики у балаклавах, одразу після цього вони втекли. Нардеп Олександр Вілкул наголошує, в автобусі під час нападу перебували пенсіонери та діти.

      Читайте також: "Безсмертний полк" вийшов на проросійський марш у Києві: є перші затримані

      Автобус з людьми, що їхав до Дніпра на 9 травня, закидали камінням біля Кривого Рогу 

      На місце прибули екіпажі поліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці, зокрема, опитали свідків інциденту та намагалися встановити тих осіб, що можуть бути причетними до вищезазначених хуліганських дій. Розслідування триває.

      Як згалом в Україні проходить 9 травня Ви можете дізнатися за цим посиланням. 

      Що відомо про 8-9 травня в Україні? У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

       

       

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      Теги: День Перемоги 9 травня Новини України Новини Кривого Рогу Новини Дніпра Кримінальні новини Поліція Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
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