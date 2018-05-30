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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

9 захворювань, при яких не можна народжувати дітей

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9 випадків, коли вагітність протипоказана
9 випадків, коли вагітність протипоказана / lifesitenews.com

Існує перелік хвороб, при яких жінці протипоказано вагітніти та народжувати, проте якщо зачаття відбулося, то єдиним виходом може бути аборт. У особливо важких випадках лікар пропонує зробити стерилізацію жінки.

Через це лікарі радять жінкам пройти обстеження, щоб уникнути негативних наслідків, пише "Наша мама".

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У жінки, яка страждає на автоімунні захворювання – системний червоний вовчак, цироз печінки, гострі форми ревматизму, склеродерма – малі шанси на виношування здорової дитини. Статистика свідчить, що у 50% випадків вагітність закінчується викиднем або народження плода з порушеннями розвитку, які несумісні з життям.

При нирковій недостатності у жінки під час вагітності нирка взагалі може відмовити. А це може спричинити загибель матері та дитини.

Якщо жінка страждає на захворювання легень, то під час вагітності через збільшену матку може виникнути задишка. Легені можуть не впоратися з важливою функцією – постачання до організму жінки кисню.

Протипоказаннями для вагітності можуть бути серйозні порушення в роботі ендокринної системи, до прикладу, цукровий діабет. Якщо захворювання піддається терапії, то жінка після лікування зможе виносити дитину, при хронічних формах таких шансів немає.

Онкологічні захворювання є абсолютним протипоказанням. При вагітності можуть збільшуватися пухлини, що може призвести до смерті. При вагітності може загострюватися епілепсія, під час нападів дуже високі шанси викидня.

При схильності до тромбозів або порушенні згортанні крові під час пологів можлива неконтрольована кровотеча.

Якщо жінка страждає на сифіліс, то у 90% випадків він може внутрішньоутробно заразити плід. Недостатня або надмірна вага може негативно впливати на здоров’я не лише матері, а й малюка.

До слова, вагітність та пологи є важливими етапами у житті жінки та сім’ї у цілому. Тому, перш, ніж наважитися на повторну вагітність, потрібно дати можливість організму відновитися.

Теги: Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Вагітність і діти Діабет
Джерело: 24 Канал
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